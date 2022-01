Entrevista de emprego: como responder a 'fale sobre você'

Isso é ainda mais difícil para as pessoas que ocuparam cargos muito diferentes e cujas capacidades provêm de diferentes campos profissionais. E é também difícil para as pessoas que não têm capacidade de se concentrar nos temas mais importantes e deixam-se levar por um mar de pensamentos e recordações sem um claro fio condutor que dê sentido ao relato.

"As pessoas sentem muita pressão para impressionar o entrevistador com a resposta. Essa pressão os deixa nervosos e não lhes permite pensar claramente", explica Wilding.

Mencionar algo pessoal ou engraçado, no momento certo da entrevista, pode funcionar bem e estabelecer conexão com o entrevistador

Os 3 passos

Wilding conta que um cliente "me disse, no final da resposta: 'e, por fim, sou o pior guitarrista do mundo'. Essas coisas, no momento adequado, podem funcionar bem", pois ajudam a estabelecer conexão com o entrevistador e mencionar algumas coisas sobre seus hobbies ou sua família.