5 frases famosas atribuídas a personagens históricos que nunca as disseram

Há 48 minutos

'Seja a mudança que você quer ver no mundo' - Mahatma Gandhi

A coisa mais próxima que ele falou a respeito foi publicada em 1913 no jornal Indian Opinion (fundado por ele): "Nós apenas refletimos o mundo. Todas as tendências presentes no mundo exterior são encontradas no mundo do nosso corpo. Se pudéssemos mudar nós mesmos, as tendências do mundo também mudariam."