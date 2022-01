Erupção de vulcão em Tonga foi mais potente que bomba atômica, diz Nasa

Há 1 hora

A emissão generalizada de cinzas vulcânicas, gases e partículas da erupção se tornou um grande desafio para as autoridades tonganesas. Imediatamente após a erupção e o tsunami, havia temores de que as fontes de água tivessem sido poluídas pela espessa camada de cinzas, aumentando o risco de doenças como cólera e diarreia.

No entanto, as autoridades informaram que testaram a água subterrânea e da chuva nos últimos dias e que elas estão seguras para beber. Mas as cinzas vulcânicas finas e as emissões continuam a representar um risco para a saúde pública. A exposição a isso pode causar dificuldades respiratórias, afetar o sistema cardiovascular e irritar pulmões, olhos e pele.