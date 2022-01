O que é apocalipse quântico e existe razão para preocupação?

Isso poderia acontecer graças ao avanço da tecnologia e dos computadores quânticos, uma fronteira de inovação que está sendo estudada por pesquisadores e empresas no momento.

Os computadores quânticos funcionam de maneira completamente diferente dos computadores atuais, cujo conceito principal foi criado no século passado. Em teoria, computadores quânticos poderiam eventualmente se tornar muitas vezes mais rápidos do que as máquinas atuais.