Deserto do Atacama vira 'cemitério' de roupas usadas

Há 1 hora

O comércio de roupas de segunda mão é um negócio consolidado no Chile.

No entanto, mais da metade das 60 mil toneladas de peças de roupa que chegam ao país todo o ano terminam em aterros clandestinos no deserto do Atacama, o que gera graves consequências ao meio ambiente e à comunidade local.