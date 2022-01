Editora pede desculpas por apontar nome de suposto traidor de Anne Frank

Há 1 hora

A equipe de investigação do livro The Betrayal of Anne Frank: A Cold Case Investigation (publicado no Brasil pela HarperCollins com o título Quem traiu Anne Frank?: a investigação definitiva sobre a morte da autora do diário mais famoso do mundo) havia apontado que um judeu chamado Arnold van den Bergh teria sido responsável pelas detenções dela e da família.