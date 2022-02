As críticas à atriz Whoopi Goldberg por declarar que Holocausto não foi 'sobre raça'

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Whoopi Goldberg fez os comentários durante o programa The View

A atriz Whoopi Goldberg, de 66 anos, provocou indignação na segunda-feira (31/01) após afirmar em um talk show nos Estados Unidos que o Holocausto "não foi sobre raça".

No programa The View, da rede americana ABC, ela disse que o genocídio nazista dos judeus envolveu "dois grupos de brancos"

Os críticos destacaram que o próprio Hitler expressava seu ódio aos judeus em termos raciais. E, mais tarde, ela se desculpou pela declaração.

Os nazistas, que se viam como uma "raça superior" ariana, assassinaram seis milhões de judeus no Holocausto.

A discussão de segunda-feira foi desencadeada pela proibição de uma história em quadrinhos sobre campos de extermínio nazistas durante a Segunda Guerra Mundial por um conselho escolar do Tennessee.

Maus, que retrata judeus como ratos e nazistas como gatos, ganhou vários prêmios literários.

O conselho da escola disse que baniu o livro porque sua linguagem imprópria, nudez e representação de suicídio eram inadequados para crianças de 13 anos.

Goldberg, que está no The View desde 2007, disse aos coapresentadores do programa:

"Estou surpresa que isso tenha deixado vocês desconfortáveis, o fato de haver alguma nudez".

"Quero dizer, é sobre o Holocausto, o assassinato de seis milhões de pessoas, mas isso não incomodou vocês?"

"Se vocês vão fazer isso, então vamos ser honestos. Porque o Holocausto não é sobre raça. Não, não é sobre raça."

A coapresentadora Joy Behar observou que os nazistas diziam que os judeus eram uma raça diferente.

E Goldberg respondeu: "Mas não é sobre raça. Não é. É sobre a desumanidade do homem em relação a outro homem."

"Mas é sobre supremacia branca", retrucou a coapresentadora Ana Navarro. "É sobre ir atrás de judeus, ciganos."

"Mas são dois grupos de pessoas brancas", rebateu Goldberg.

A coapresentadora Sara Haines argumentou que os nazistas "não os viam como brancos".

E Goldberg continuou: "Mas você não está entendendo! No minuto em que você transforma isso em raça, entra nesta vereda. Vamos falar sobre o que é. É sobre como as pessoas tratam umas às outras. É um problema."

Ela acena então para alguém atrás da câmera enquanto a música tema do programa toca para indicar o intervalo comercial.

Os críticos condenaram o programa por colocar no ar desinformação perigosa.

Jonathan Greenblatt, líder da Liga Antidifamação, que combate o antissemitismo, tuitou: "Não @WhoopiGoldberg, o #Holocausto foi sobre a aniquilação sistemática do povo judeu pelos nazistas — que eles consideravam uma raça inferior".

"Eles os desumanizaram e usaram essa propaganda racista para justificar o massacre de seis milhões de judeus. A distorção do Holocausto é perigosa."

Meghan McCain, ex-coapresentadora do The View, tuitou: "O antissemitismo é um câncer e um veneno que é cada vez mais desculpado em nossa cultura e televisão — e permeia espaços que deveriam chocar a todos nós".

O comentarista conservador Ben Shapiro publicou no Twitter uma citação do líder nazista Adolf Hitler, que escreveu em Mein Kampf ("Minha Luta"): "A própria existência deles não é baseada em uma grande mentira, isto é, de que eles são uma comunidade religiosa, enquanto na realidade são uma raça?"

O Museu do Holocausto dos EUA, no que foi interpretado como um tuíte em resposta a Goldberg, escreveu: "O racismo era central para a ideologia nazista. Os judeus não eram definidos pela religião, mas pela raça. As crenças racistas nazistas alimentaram o genocídio e o assassinato em massa".

Em meio às críticas, Goldberg mais tarde se desculpou:

"No programa de hoje, eu disse que o Holocausto 'não foi sobre raça, mas sobre a desumanidade do homem em relação ao homem'. Eu deveria ter dito que foi sobre ambos", escreveu Goldberg em uma postagem no Twitter.

"O povo judeu ao redor do mundo sempre teve meu apoio e isso nunca será dispensado. Sinto muito pela dor que causei", acrescentou.

