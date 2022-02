Wordle, o jogo de palavras que virou febre mundial e foi comprado pelo New York Times

Harriet Orrell

Serviço Mundial da BBC

Há 1 hora

Crédito, BBC News Legenda da foto, Surgiram novas versões do Wordle em dezenas de idiomas — como esta em espanhol

Nas últimas semanas, um jogo online de palavras conquistou o mundo e levou o jornal "New York Times" a adquirir os direitos do desafio por uma soma (não revelada) na casa do milhão.

O Wordle, que desafia os usuários a adivinhar uma palavra de cinco letras por dia, em até seis tentativas, capturou o público de hoje com seu conceito simples.

Josh Wardle, de Nova York, é o desenvolvedor do jogo. Ele disse ter ficado impressionado com a resposta ao jogo desde a estreia, em outubro do ano passado.

"Desde que lancei o Wordle, fiquei espantado com a resposta de todos que jogaram", escreveu ele no Twitter. "O jogo cresceu bem mais do que eu imaginava - o que talvez não seja lá uma grande façanha já que a expectativa era conquistar apenas uma pessoa.

Wardle (o nome do jogo é uma brincadeira com seu sobrenome) criou o desafio para sua namorada, Palak Shah, que passou a gostar de jogos de palavras durante a pandemia, com a ideia de matar o tempo.

Amigos e familiares também se interessaram. Wardle então abriu para o público há pouco mais de três meses. Agora são milhões de usuários em todo o mundo que tentam, todos os dias, completar o mesmo quebra-cabeça.

Agora há versões do jogo em diversos idiomas que tentam repetir o sucesso de Wordle. Mas o que o jogo tem que o torna tão viciante?

Compartilhar a pontuação

Crédito, Anindita Ghose Legenda da foto, A Amul, uma empresa de laticínios indiana, colocou este outdoor em Mumbai

"Eu compartilho minha pontuação com meu irmão em Nova York na hora do café da manhã", diz Anindita Ghose, escritora e jornalista em Mumbai, na Índia. "Ele reclamou que tem que ficar acordado até depois da hora de dormir porque o novo jogo só sai à meia-noite."

"Nós somos próximos, mas dividir todos os dias o mesmo jogo de palavras traz um espírito competitivo à nossa equação, e a ideia de um jogo só traz um senso de solidariedade."

"Dificilmente você não consegue completar o jogo, pois a maioria das pessoas consegue em seis tentativas, mas ninguém precisa perder para você ganhar."

Da mesma forma, Sam Lake, um professor britânico que mora em Hong Kong, diz que o jogo "realmente pegou" entre seus amigos.

"Muitas pessoas compartilham suas pontuações aqui todos os dias, então com certeza faz muito sucesso, mas também acho que a versão principal em inglês é a que a maioria das pessoas está jogando", diz ele.

Sam fala vários idiomas e experimentou diferentes versões derivadas do Wordle em outras línguas.

Ele tentou o jogo em sueco, mandarim e coreano, além do inglês. O resultado variou por causa das particularidades dos idiomas.

"Se o sueco não tivesse nove vogais, poderia ser mais fácil. E o jogo tem uma configuração bem diferente com o chinês, pois há poucas opções de cinco letras e seriam duas palavras", explica.

Versões pelo mundo

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Em apenas alguns meses, o jogo Wordle conquistou uma base de usuários impressionante e foi vendido para o New York Times

Dado o sucesso do Wordle original em inglês, não é surpresa que desenvolvedores tenham usado seu tempo livre para criar variações em outros idiomas. Nesse momento, uma lista sugere que existem 222 versões do jogo em 79 línguas.

P Sankar, um arquiteto de software de Chenai, na Índia, inventou uma versão do jogo no idioma tâmil que eliminou o limite de seis tentativas.

O tâmil tem 12 vogais e 18 consoantes que, quando combinadas, criam um caractere único. No total, a escrita desse idioma tem 247 símbolos, tornando muito difícil adivinhar a resposta certa em seis tentativas.

"As pessoas me enviam suas pontuações e eu já vi alguns que conseguem 70, 80 pontos", disse Sankar à BBC.

"Criei essa versão inicialmente para minha filha de nove anos, que não fala bem tâmil pois é educada em inglês."

"Ela passou um tempo com sua mãe e avó aprendendo novas palavras em tâmil, então para mim esse projeto é um sucesso."

Sankar imaginou que sua versão não teria mais que cinco ou seis jogadores, mas 1.500 acessam seu desafio por dia.

Ele vinha trabalhando em um código de programação com o alfabeto tâmil como hobby há vários anos, então quando Wordle viralizou, ele já tinha uma vantagem para executar sua própria versão.

"Consegui escrevê-lo rapidamente porque o código que eu já havia feito estava lá. Caso contrário, eu levaria semanas", explica ele.

"Quando eu comecei, o objetivo era fazer algo divertido, então vai ficar como está - e outras pessoas ajudam enviando palavras para que eu ainda possa jogar."

Desejo de educar

Crédito, Getty Images Legenda da foto, O jogo foi desenvolvido até agora em 222 versões diferentes e 79 idiomas

Da mesma forma, Lau Chaak-ming, professor-assistente de linguística na Universidade de Educação de Hong Kong, tinha uma boa base de dados em cantonês à sua disposição para criar a versão jyutping (escrita do cantonês em alfabeto ocidental) do Wordle.

"Joguei meu primeiro Wordle há umas três semanas e achei muito viciante", disse ele à BBC. "Eu já tinha listas de palavras de cantonês de meus projetos anteriores, então ficou mais fácil."

Ele lançou sua versão no final de janeiro, que já foi jogada mais de 100 mil vezes.

"O problema com o jyutping é que não é ensinado a falantes nativos do cantonês, então o pessoal de Hong Kong precisará aprender um novo sistema para brincar com o jogo", acrescentou.

"Acho que é uma versão diferente do Wordle, onde as pessoas vão aprender algo."

Esse desejo de educar, compartilhado por Lau e Sankar, é evidente em várias versões ao redor do mundo.

Um pai queria ajudar seus filhos a aprender galês, então desenvolveu um desafio para eles, enquanto um desenvolvedor de software na Colúmbia Britânica, no Canadá, criou uma versão gitxsan (língua indígena local) junto com seu trabalho com uma universidade para desenvolver um aplicativo de dicionário para esse idioma.

Versão brasileira

Mas, como o desenvolvedor do primeiro Wordle, o brasileiro Fernando Serboncini foi motivado apenas pela diversão.

"Eu não planejava lançá-lo ao público, mas enviei para alguns amigos e, em uma hora, dez mil pessoas estavam jogando", diz Serboncini.

"Ele explodiu e eu não tinha controle sobre ele - no final do dia, havia mais de cem mil jogando."

O Termo, a versão brasileira do Wordle, vem crescendo desde então e agora há pelo menos 400 mil jogadores todos os dias, o que significa necessitar de servidores maiores e gastar mais dinheiro para manter o jogo funcionando.

"Estou muito feliz que as pessoas estão jogando e por enquanto pretendo continuar melhorando e fazendo isso no meu tempo livre", diz Fernando.

Mas por que o Wordle - e suas muitas versões - se tornaram tão bem-sucedidas e de forma tão rápida?

O formato não é novo, semelhante ao Mastermind, um jogo de tabuleiro criado na década de 1970.

E outros jogos baseados em palavras tiveram picos de sucesso ao longo dos anos.

"É a própria natureza do Wordle", segundo Fernando. "É um site simples e não tenta fazer nada bizarro."

"Acho que isso choca as pessoas, porque nos acostumamos a outros modos de interação que são um pouco mais agressivos."

"Ele pede apenas cinco minutos de sua atenção, te diverte um pouco e depois deixa você ir embora."

