Câncer no testículo, como de Jean Pyerre, requer retirada do órgão, mas tem alto índice de cura

Giulia Granchi

Da BBC News Brasil em São Paulo

Há 20 minutos

Crédito, Lucas Uebel/Grêmio Legenda da foto, Jean Pyerre quando jogava no Grêmio; jogador identificou câncer em exames requisitados por seu novo clube, o Girensunspor

Após chegar como jogador emprestado no Girensunspor, da Turquia, Jean Pyerre, 23, ex-meia do Grêmio, foi diagnosticado com câncer no testículo.

O problema foi detectado durante exames requisitados pelo clube de futebol e, de acordo com anúncio feito em seu Instagram, o atleta voltará ao Brasil para fazer o tratamento com médicos de sua confiança em Porto Alegre.

De acordo com o INCA (Instituto Nacional do Câncer), o tumor de testículo corresponde a 5% do total de casos de câncer entre os homens e sua incidência é maior naqueles em idade produtiva - entre 15 ao 35 anos.

É facilmente curado quando detectado precocemente e apresenta baixo índice de mortalidade - estima-se que até 95% das pessoas diagnosticadas consigam a remissão do câncer. Para o tratamento, é necessário retirar todo o testículo.

"Depois que um ultrassom confirma o quadro, não é feita a biópsia pelo risco de disseminar o tumor. Como a biópsia é necessária para definir o tratamento mais adequado, opta-se pela retirada do testículo inteiro, e não só da lesão", aponta Michel Vitor Haddad, urologista do Hospital Japonês Santa Cruz (SP).

Apesar disso, explica o médico, a falta de um dos testículos não interfere na questão hormonal ou sexual, já que um testículo só é capaz de produzir toda a testosterona que um homem precisa para manter o organismo funcionando normalmente.

Diagnóstico e sintomas do câncer de testículo

O tumor costuma ser silencioso e muitas vezes é descoberto de forma acidental. "Muitos homens acham a lesão por exames de rotina, por sentirem o nódulo ou por prestarem mais atenção na área após tomar uma bolada, por exemplo", diz Haddad, reforçando que chutes pancadas na região não têm nenhuma relação causal com o aparecimento do câncer.

Pessoas com histórico familiar do problema são as mais acometidas, por carregarem mutações hereditárias. Entre os sinais mais comuns, estão:

· Inchaço no testículo;

· Nódulo duro, geralmente indolor, aproximadamente do tamanho de uma ervilha;

· Dor imprecisa na parte inferior do abdômen;

Como é o tratamento?

O tratamento do câncer de testículo depende do estágio e do tipo doença.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Ilustração de células cancerígenas; tumor do jogador tem alto índice de cura

Após a retirada do testículo, a biópsia é feita para que os médicos descubram o subtipo do tumor, que pode ser seminoma - que tende a se espalhar mais lentamente, ou não-seminoma - mais agressivos, mas também um pouco menos frequentes. No caso do atleta Jean Pyerre, não foram divulgadas características específicas sobre o quadro.

Se o tratamento requerer apenas a retirada do testículo e não necessitar de outros tratamentos, a pessoa pode retornar às atividades normais após um período entre um a dois meses, o que não deve impactar em prejuízos grandes para a carreira do atleta.

"Já se o tumor se espalha para o saindo do testículo para o retroperitônio, espaço localizado atrás da cavidade abdominal, ou ainda para outros órgãos como fígado e pulmão, terapias complementares como quimioterapia são necessárias", indica Roni Fernandes, vice-presidente da SBU (Sociedade Brasileira de Urologia).

Para diminuir o impacto estético da cirurgia, Fernandes explica que é possível colocar uma prótese.

E se o paciente tem uma evolução gradual para um quadro mais graves, há a alternativa de retirar seu sêmen enquanto ainda está fértil para que ele seja capaz de gerar filhos no futuro.

Homens tendem a cuidar menos da saúde

Uma pesquisa recente da SBU mostrou que apenas 33% dos homens relatam ir regularmente ao urologista. A análise foi feita em 22 estados, mas especialistas apontam que a porcentagem tende a ser menor fora das grandes capitais e em determinados estados.

Dados do Ministério da Saúde sobre a queda do exame de biópsia da próstata, usado para detectar câncer de próstata, ilustram essa realidade. Entre 2019 e 2020 a redução do teste foi bastante representativa no Acre (90%), Mato Grosso (69%) e Rio Grande do Norte (50%).

Por isso, aponta Roni Fernandes, o debate sobre o tema é tão importante e deve ser incentivado. "As chances de cura são muito maiores quando o tumor é descoberto precocemente. No caso do câncer de testículo, os jovens devem se acostumar a fazer o autoexame, apalpando os testículos durante o banho. Se encontrarem alguma nodulação, é urgente procurar um urologista, assim como se deve fazer ao notarem qualquer alteração anormal na região."

