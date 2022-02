6 mudanças simples para ter sucesso, segundo especialistas em gestão

Há 1 hora

Os disciplinados devem estar com as resoluções indo de vento em popa. Mas muitos, a esta altura, já ficaram apenas nas boas intenções, enquanto ainda outros aceitam nossa natureza e já nem se preocupam em fazê-las.

Mas, se você não se deu por vencido e está em busca de conselhos, as sugestões de Hirotaka Takeuchi, professor de práticas gerenciais da Faculdade de Administração Harvard (HBS, na sigla em inglês), nos Estados Unidos, e Ikujiro Nonaka, professor emérito da Universidade Hitotsubashi, no Japão, talvez sejam úteis.

Eles talvez não fossem as primeiras pessoas que você consultaria sobre questões pessoais, já que são descritos como "lendários especialistas de gestão" empresarial. É também o que diz a contracapa do livro The Wise Company: How Companies Create Continuous Innovation ("A companhia inteligente: como as empresas criam inovações contínuas", em tradução livre), publicado por eles em 2019.