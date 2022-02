As mulheres que escolhem ser mães solteiras: 'Melhor decisão da vida'

Há 59 minutos

Mais de 50% das mulheres que usam doadores para engravidar pretendem criar seus filhos sozinhas, de acordo com os dados mais recentes de um dos maiores bancos de esperma do mundo, o Cryos International.

No mundo, existem mais de 100 milhões de mães solteiras que criam seus filhos sozinhas, de acordo com a ONU.

'Melhor decisão da minha vida'

'Um presente de Deus'

'Eu sentia que ele era meu mundo, e eu era o dele'

O diagnóstico, juntamente com a recente perda de seu pai, fez com que ela decidisse mudar sua vida.

"Tudo custou US$ 95 mil [R$ 505 mil] porque meu seguro não cobria nada disso, então gastei todas as minhas economias, empréstimos de aposentadoria e refinanciei minha casa."

Os filhos de Anne Marie foram concebidos por fertilização in vitro com esperma do mesmo doador

Ambas as crianças foram concebidas por meio de fertilização in vitro usando esperma do mesmo doador, e ambas as gestações foram cheias de complicações. Ambos nasceram precocemente por cesariana.