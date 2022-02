Milionário é investigado por dirigir a 417 km/h em estrada na Alemanha

Há 8 minutos

A Alemanha é famosa por não ter limites de velocidade em trechos de suas rodovias, mas um milionário tcheco que dirigiu a 417 km/h talvez tenha testado o limite do que é tolerável.

Radim Passer agora está sendo investigado por sua aparente condução de um carro ao longo de uma rodovia no Estado da Saxônia-Anhalt.

O rico proprietário de carros esportivos da República Tcheca postou vídeos do aparente passeio do verão passado em um Bugatti Chiron na A2 entre Berlim e Hanover no YouTube, chamando a atenção para o incidente.