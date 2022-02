Íngrid Olderöck, a torturadora que inspirou curta chileno indicado ao Oscar

Conhecida como "a mulher dos cachorros", Íngrid Felicitas Olderöck Bernhard foi uma ex-agente da Direção de Inteligência Nacional (DINA), o serviço de segurança criado no Chile pelo general e ditador Augusto Pinochet após a derrubada de Salvador Allende em 1973.

Mas ela não era apenas mais uma agente do órgão encarregado de torturar e eliminar os opositores políticos do regime militar.

Olderöck, ex-oficial dos carabineros (polícia no Chile), tornou-se a mulher mais importante dentro da DINA. Uma de suas funções era o treinamento de dezenas de jovens agentes para enfrentar inimigos políticos.

Cachorros adestrados para abusos sexuais

Sobreviventes que passaram pela Venda Sexy, como Beatriz Bataszew, denunciaram o uso de cães como método de tortura, além do enforcamento, afogamento, simulações de fuzilamentos, gestações e abortos forçados e choques elétricos nos genitais.

"Na Venda Sexy havia um cachorro chamado Volodia, adestrado para violar sexualmente as mulheres", disse ela em declarações à imprensa local.

Alejandra Holzapfel, detida com apenas 19 anos naquela casa, contou uma história semelhante.

Fui "abusada sexualmente por um pastor alemão que os agentes da ditadura chamavam de Volodia", disse Holzapfel ao jornal The Clinic.

Olderöck negou todas as acusações e nunca foi submetida a um processo judicial.

Sua figura voltou ao debate público depois que ela se tornou a protagonista da animação Fera (no original, Bestia ), curta indicado ao Oscar esta semana, dirigido pelo chileno Hugo Covarrubias.

Na casa de Olderöck

Uma das poucas pessoas que teve a oportunidade de conversar longamente com a ex-agente foi a jornalista chilena Nancy Guzmán, que publicou o livro Íngrid Olderöck, la mujer de los perros ("Íngrid Olderöck, a mulher dos cachorros", em tradução livre), no qual ela descreve Olderöck como a "a mulher mais poderosa e brutal da DINA".

Em conversa com a BBC News Mundo, Guzmán conta que, em um dia de 1996, ela bateu na porta da casa de Olderöck na comuna de Ñuñoa.

"Apareceu uma mulher de corpo gordo, mãos grandes e voz rouca, com um cigarro na mão."

As várias habilidades de Olderöck logo a impulsionaram a um lugar de destaque na DINA

"Foi ela quem treinou um cachorro chamado Volodia, direcionado a estuprar mulheres e homens durante as sessões de tortura", diz Guzmán.

"Há ex-detentos que sofreram esse tipo de tortura ou que viram isso acontecendo com outros. Todos lembram que uma das jovens, Marta Neira, chegou chorando desesperada e arrasada porque foi vítima do estupro do cachorro. Dias depois, Marta desapareceu. "