'Meu bebê morreu após engolir uma bateria'

Há 1 hora

A família do bebê Hugh McMahon, de 1 ano e 5 meses, diz que ele morreu depois de engolir uma bateria de relógio usada em um brinquedo infantil.

Ele subiu as escadas, gentilmente colocou seu filho no berço e lhe desejou boa noite. Hugh então se juntou à sua parceira Christine McDonald e seus outros três filhos para embrulhar presentes e beber chocolate quente.

Horas depois, o casal encontrou o filho mais novo deitado de costas, olhando para o teto, com um estranho ruído vindo de seu peito.

"Ele respirava com dificuldade e estava perdendo a cor", diz Hugh. "Seu corpo estava falhando - nós entramos em pânico, ligamos para uma ambulância e os paramédicos lhe deram oxigênio."

Exames posteriores mostraram que havia um buraco do tamanho de uma moeda de 5 centavos em seu coração - e que provavelmente foi causado por engolir uma bateria achatada que se alojou em seu esôfago.

"Ele havia travado uma luta tão dura que exigiu muito de seu corpinho. Nós demos banho, cortamos seu cabelo e passamos o máximo de tempo que podíamos com ele. Então eles desligaram as máquinas."

O bebê Hugh morreu em 26 de dezembro de 2021. Desde a tragédia, seu pai disse que seus outros filhos estão em "choque completo", mas a família tem lidado com a situação tentando se manter ocupada.

Um porta-voz da VTech disse à BBC que a empresa está "trabalhando com as autoridades relevantes para investigar" o caso. "A segurança do cliente é de extrema importância e levamos esses assuntos muito a sério", diz a empresa em nota.