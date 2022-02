O atleta com paralisia cerebral que compete no triatlo

Atahualpa Amerise - @atareports

BBC News Mundo

Há 42 minutos

Crédito, Alex Roca

"Ele provavelmente morrerá ou ficará em estado vegetativo."

Foi o que disseram os médicos aos pais de Álex Roca quando, aos seis meses de idade, a encefalite viral herpética causou paralisia cerebral permanente, com 76% de comprometimento físico e perda total da fala.

Trinta anos depois, o espanhol completou três meias maratonas, cinco triatlos e a corrida de bicicleta Titan Desert.

Ele também é embaixador da Fundação FC Barcelona, ​​tem 125 mil seguidores no Instagram, inspira milhares de pessoas em suas palestras e já vendeu 10 mil exemplares de seu livro El límite te lo pones tú (O seu limite você escolhe, em tradução livre).

E acima de tudo, ele nunca aceita um "não" como resposta.

O presidente do Barcelona, ​​​​Joan Laporta, nomeou-o embaixador do clube em novembro passado

Crédito, Álex Roca Legenda da foto, Álex Roca, torcedor do Barcelona, ​​foi nomeado embaixador do clube em novembro passado

'Na rua eles me olhavam torto'

A BBC News Mundo, o serviço em espanhol da BBC, entrevistou Álex em Miami, onde deu uma palestra na academia de futebol do Barcelona e correu 21 quilômetros em sua primeira meia maratona no exterior. Ele já havia corrido duas outras em 2019 e 2021 em sua cidade natal.

Foi na escola que ele percebeu suas limitações físicas: "Minha vida não é fácil", diz.

"Você observa pessoas que são diferentes de você e elas são muito mais parecidas umas com as outras do que com você e seu corpo, e foi aí que percebi que elas falavam linguagem oral e eu falava linguagem de sinais."

Mas ele se integrava bem com seus colegas.

"Nunca recebi um olhar ruim ou um sorriso desdenhoso; na minha escola éramos uma equipe."

Crédito, Álex Roca Legenda da foto, Alex integrou-se perfeitamente na escola, mas na rua recebia olhares e comentários depreciativos

Álex assegura, no entanto, que vivia em "dois mundos": o da escola e o da família, onde era bem tratado, e "um mundo exterior onde as pessoas me olhavam torto e onde recebia comentários".

No começo, cada demonstração de desprezo era um duro golpe, mas "você percebe quando cresce, quando amadurece, que se tiver um bom ambiente, se se sentir confortável consigo mesmo e feliz, não importa o que os outros dizem".

Já aos 19 anos, ele superou preconceitos e obstáculos. Por que não fazer algo realmente grande?

"Estava no parque com meus amigos e chegou uma hora que pensei: o que faço aqui todas as tardes? Tenho que fazer algo grande. Vou começar a praticar esportes."

Ele tentou jogar futebol, "mas eu não tinha muita estabilidade para andar e me tiraram do jogo"; tênis, "não foi muito bom"; esquiar, "estava com muito frio e não gostei".

Álex viu seu irmão competir em triatlos e a princípio achou que não poderia seguir esse caminho, "porque não sei nadar e não posso andar de bicicleta sozinho porque não tenho estabilidade".

Mas um dia ele pensou, por que não fazer diferente? Ele ganhou uma roupa de mergulho, uma máscara "para não engolir a água" (é difícil para ele ficar de boca fechada) e uma bicicleta de 3 rodas.

E em 2016 superou seu primeiro grande desafio esportivo: um triatlo Super Sprint em Barcelona, ​​que foi seguido por outros quatro nos anos seguintes, além das já mencionadas meias maratonas e o Titan Desert 2019 (ele havia participado no ano anterior, mas não conseguiu terminar).

Crédito, Álex Roca Legenda da foto, O jovem atleta compete em provas de ciclismo

A corrida de sua vida contra o 'não'

"Tive uma vida em que sempre me disseram que não poderia viver, que não poderia andar, que não poderia ter amigos, que não poderia dirigir um carro, que não podia estudar, que eu não poderia ter uma companheira..."

Ele foi rejeitado por várias escolas de condução. "Me disseram que eu não podia tirar carta de motorista, e pensei 'mas como não posso, se sou um amante de automóveis, se adoro carros, se sou sempre o primeiro nos karts?'", explica em linguagem de sinais e entre risos.

"E me custou um pouco, mas um dia em uma autoescola me admitiram para treinar com um carro automático como o que eu dirijo agora com uma bola para melhorar as manobras. Bem, foi algo duro."

O "não" mais doloroso foi na sua vida acadêmica, quando decidiu fazer um curso superior de integração social.

Desde o início do processo, houve resistência: "Como eu adoro romper preconceitos, mudar opiniões, eu disse que deveria tentar, e tentei".

Ele conta que passou nas disciplinas mas na entrega do diploma "me disseram que não iam me dar porque eu não conseguia falar oralmente, porque não conseguia mover uma cadeira de rodas..."

Crédito, Álex Roca Legenda da foto, Álex relembra os "nãos" de sua vida em entrevista à BBC Mundo em Miami

Estes são dois exemplos dos inúmeros "nãos" que Álex ouviu em seus 30 anos de vida; alguns "nãos" que, longe de o desanimar, o estimulam a pisar ainda mais no acelerador rumo aos seus objetivos.

"Já me disseram não para tudo, mas sabe o que acontece? Esse 'não' me deu a oportunidade de dizer 'vou mostrar que posso'. E não estou tentando provar ao mundo que posso, mas para provar a mim mesmo que sou capaz de tentar."

"Ninguém pode me dizer que não posso fazer algo, porque tenho que tentar. E se eu cair, vou perceber que não posso. E se não posso, talvez seja porque tenho mudar minha estratégia, mas talvez eu volte a tentar outra hora."

'Minha cabeça é muito louca às vezes'

Alex Roca correu 750 quilômetros no total no ano passado. Perguntamos a ele como sua deficiência física o afeta em uma meia maratona de 21 quilômetros. Ele tira os sapatos e nos mostra o pé.

Crédito, Alex Roca

"Aqui você tem um pé diferente, com duas operações. Você acha que esse pé pode correr 5 km? Achei que não. 10? Nenhum. E 21? Fizeram um estudo comigo há 3 anos e me disseram que era quase impossível para este pé correr 21 km. Médicos e fisioterapeutas me disseram que se eu tentasse, ele me quebraria."

"Mas estou motivado, minha cabeça é muito louca às vezes", ele ri.

Claro que, além de calçados e palmilhas especiais, Álex conta com fisioterapeutas para otimizar ao máximo seu esforço e evitar lesões, além de uma disciplina rigorosa.

Crédito, Alex Roca Legenda da foto, O calor e a umidade tornaram a Meia Maratona de Miami especialmente difícil para Alex

Por exemplo, em meia maratona a sua estratégia é dividir o tempo: "Pensamos primeiro nos primeiros 5 minutos e paramos para hidratar por 20 segundos; mais 5 e paramos para hidratar por um minuto; mais 5 e paramos para hidratar pelo tempo que precisarmos".

E o que ele sente no meio da corrida, quando o sol bate forte, o cansaço aperta e as extremidades começam a sofrer?

"Eu amo correr porque é liberdade, é a conexão entre sua mente e seu corpo. Eu sempre digo que correr é como a vida porque quando você vê seu objetivo você tem que ir em direção a ele e as sensações físicas às vezes são dolorosas."

Mari Carme

Crédito, Alex Roca Legenda da foto, Álex conheceu Mari Carme em uma conferência; hoje eles comemoram seus sucessos juntos

"Aos 14 anos, quando comecei a frequentar festas, via meus amigos conversando com meninas. Achei que nunca teria uma parceira porque eu era uma pessoa com paralisia cerebral, falava língua de sinais e era um pouco diferente."

Em 2017 Álex trabalhou como contador e ocasionalmente dava palestras com seu melhor amigo em centros educacionais. "No meio da conferência, meu amigo me disse que a garota na primeira fila estava olhando muito para mim. Eu disse a ele que era impossível."

Essa menina era Mari Carme.

Ela havia reparado nele e naquela mesma noite lhe enviou uma mensagem privada no Facebook.

"Era uma mensagem muito bonita e começamos como amigos, mas chegou um dia em que eu disse a ela: quero algo mais com você e se você não quiser, é melhor deixarmos, porque não quero sofrer", lembra.

A comunicação começou com dificuldades, pois ela não conhecia a língua de sinais e Álex desenhava suas palavras no caderno do celular ou na pele de suas mãos. Mas com o tempo ela aprendeu e agora eles se comunicam fluentemente com gestos.

Mari Carme, uma estudante universitária de educação e serviço social de 24 anos, também é sua intérprete em tempo integral tanto em palestras quanto em compromissos com o trabalho e amigos.

"Quem mais pode dizer que seu parceiro é a voz deles?", diz Álex com orgulho.

Depois de cinco anos juntos, Álex recentemente a pediu em casamento. Mari Carme respondeu que sim. Eles vão se casar em julho.

Crédito, Alex Roca Legenda da foto, No ano passado, Álex e Mari Carme selaram o noivado

'Ele largou o álcool por causa dos meus vídeos'

O embaixador da Fundação FC Barcelona também é um grande influenciador digital. Ele acumula mais de 125 mil seguidores em sua conta do Instagram.

Ele quer convencer seus seguidores de que podem superar qualquer adversidade com três valores básicos: sacrifício, atitude e humildade.

Crédito, Alex Roca Legenda da foto, A mais recente palestra de Álex, na academia do FC Barcelona, ​​em Miami

"Outro dia recebi uma mensagem de uma pessoa que me disse que havia largado o álcool porque tinha visto meus vídeos; que havia começado um tratamento e começado a andar de bicicleta e correr porque estava motivado por me ver; e isso para mim é o mais importante."

Ele afirma ter motivado vários de seus seguidores, principalmente pessoas que estavam passando por um momento difícil em suas vidas e encontraram inspiração em seu exemplo.

E ler os agradecimentos faz seu sacrifício fazer mais sentido: "Quando alguém te diz isso, eu penso, ugh, eu não sou ninguém nesse mundo, mas se realmente meu jeito de ser, minha pessoa, minha luta e meus desafios geram a possibilidade mudar um pouco o mundo, já me sinto super gratificado", afirma.

"Quando eu tinha 6 meses tive herpes no cérebro e os médicos disseram que eu poderia morrer ou ficar em estado vegetativo, e aqui estou eu, tentando mostrar ao mundo que é importante sonhar alto, porque onde há um sonho há um caminho a se seguir. Procuro, através dos meus desafios esportivos, romper preconceitos, mudar a mentalidade da sociedade e mostrar que o limite é você quem dá".

