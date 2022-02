Duas taças de vinho podem atingir limite diário de açúcar, diz pesquisa

A pesquisa, encomendada pela Alcohol Health Alliance UK, constatou que algumas garrafas continham até 59g de açúcar — mais do que um donut com cobertura de glacê.

O sistema público de saúde do Reino Unido (NHS, na sigla em inglês) recomenda que os adultos consumam no máximo 30g de "açúcar livre" por dia, o que inclui o açúcar presente em sucos de frutas ou o açúcar adicionado a alimentos ou bebidas.

No Reino Unido, é exigido que as bebidas alcoólicas exibam seu volume e intensidade em unidades de álcool por volume (ABV, na sigla em inglês).

Uma pesquisa do instituto britânico YouGov, realizada no ano passado com mais de 12 mil pessoas, mostrou que 61% queriam informações sobre calorias nos rótulos dos vinhos — e mais de 50% dos entrevistados gostariam de ver a quantidade de açúcar listada.

Em 2020, o governo do Reino Unido realizou uma consulta sobre se as calorias deveriam ser indicadas em bebidas alcoólicas — mas não houve uma consulta sobre se o teor de açúcar deveria ser apresentado.

Miles Beale, que lidera a Wine and Spirit Trade Association, afirma que os membros do grupo querem que as pessoas tenham acesso a informações nutricionais para todas as bebidas alcoólicas, mas sugere que sejam disponibilizadas online.