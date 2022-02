Cérebro permanece 'afiado' até os 60 anos, indica estudo

Há 1 hora

O estudo com 1,2 milhão de pessoas, com idades entre 10 e 80 anos, revelou que a velocidade mental permaneceu relativamente estável entre 30 e 60 anos — mas a cautela na tomada de decisão tende a aumentar com a idade.