Como os músculos mudam com a idade (e como mantê-los em forma à medida que envelhecemos)

Há 7 minutos

Talvez não haja melhor maneira de ver o auge absoluto das habilidades atléticas humanas do que assistindo aos Jogos Olímpicos.

Mas nos Jogos de Inverno deste ano — e em quase todos os eventos esportivos profissionais — você raramente vê um competidor com mais de 40 anos, e quase nunca vê um único atleta com mais de 50 anos.

Eu lidero uma equipe de cientistas que estuda os benefícios para a saúde do exercício, do treinamento de força e da alimentação para idosos.

Investigamos como as pessoas mais velhas respondem ao exercício e tentamos entender os mecanismos biológicos subjacentes que fazem com que os músculos aumentem em tamanho e força após treinamentos de resistência ou força.

Isso faz com que seja mais difícil para os idosos ganhar força, o que torna ainda mais importante para todo mundo continuar se exercitando à medida que envelhece.

Como o corpo ganha massa muscular

O exercício que estudo é do tipo que te deixa mais forte. O treinamento de força inclui exercícios como flexões e abdominais, mas também levantamento de peso e treinamento de resistência usando faixas elásticas ou aparelhos.

Quando você faz treinamento de força, com o passar do tempo, os exercícios que a princípio pareciam difíceis se tornam mais fáceis à medida que seus músculos aumentam em força e tamanho — um processo chamado hipertrofia.

É fácil ver que malhar aumenta os músculos, mas o que realmente acontece com as células à medida que os músculos aumentam em força e tamanho em resposta ao treinamento de resistência?

Em uma pessoa jovem saudável, quando estes sistemas sensoriais químicos e mecânicos detectam o movimento muscular, eles ativam uma série de vias químicas especializadas dentro do músculo.

Estas vias, por sua vez, desencadeiam a produção de mais proteínas que são incorporadas às fibras musculares e fazem com que o músculo aumente de tamanho.

Esta ativação da expressão genética é um processo de longo prazo, com os genes sendo ativados ou desativados por várias horas após uma única sessão de exercício de resistência.

O efeito geral destas várias mudanças induzidas pelo exercício é fazer com que seus músculos fiquem maiores.

Como os músculos mudam com a idade

Embora a biologia básica de todas as pessoas, jovens ou idosas, seja mais ou menos a mesma, há algo por trás da falta de pessoas mais velhas no esporte profissional.

O que meus colegas e eu descobrimos em nossa pesquisa é que, no músculo jovem, um pouco de exercício produz um sinal forte para os vários processos que desencadeiam o crescimento muscular.

Em um estudo recente, queríamos ver se as mudanças na sinalização eram acompanhadas por alterações em que genes — e quantos deles — respondem ao exercício.

Como manter a forma ao envelhecer

Quando você junta todas as várias diferenças moleculares em como as pessoas mais velhas respondem ao treinamento de força, o resultado é que os idosos não ganham massa muscular tão bem quanto os jovens.

Mas esta realidade não deve desencorajar as pessoas mais velhas a fazer exercício. Pelo contrário, deve nos incentivar a nos exercitar mais à medida que envelhecemos.

O trabalho que meus colegas e eu fizemos mostra claramente que, embora as respostas ao treinamento diminuam com a idade, elas não são reduzidas a zero.