Casa de cachorro atingida por meteorito é leiloada por R$ 220 mil

Jonathan Amos

Correspondente de ciência da BBC

Há 32 minutos

Crédito, CHRISTIE'S Legenda da foto, Roky, o pastor alemão, não sofreu nenhum ferimento

Uma casinha de cachorro atingida por um meteorito na Costa Rica foi vendida por 32 mil libras, o equivalente a quase R$ 220 mil, em um leilão da Christie's.

O telhado de zinco da casa de madeira, que abrigava originalmente o pastor alemão Roky, foi perfurado pelo objeto espacial em 2019 na cidade de Aguas Zarcas.

Os organizadores estimavam que o item poderia ser vendido por um valor ainda mais alto, de até 220 mil libras (R$ 1,5 milhão) - mais do que o preço inicial proposto para a própria rocha espacial que causou o dano.

"Para avaliar todos os itens do leilão, nos baseamos em quatro fatores: tamanho, forma, ciência e história", explicou James Hyslop, chefe do departamento de Ciência e História Natural da Christie's.

"A história e sua proveniência desempenham um papel muito importante na determinação do valor", disse ele à BBC News.

"Minha primeira pergunta quando me ofereceram a casa de cachorro para leilão foi: 'Roky sobreviveu?. Fico feliz em dizer que, apesar de agora estar sem teto, ele está muito bem."

A venda fez parte de um leilão de meteoritos raros e incomuns realizado todos os anos. E essa não é a primeira vez que um objeto atingido por um meteorito vai bem em um leilão.

Uma caixa de correio do estado da Geórgia, nos Estados Unidos, foi leiloada em 2007 por 61 mil libras (R$ 414 mil reais).

E um carro velho modelo Chevrolet Malibu atingido por um meteorito em Peekskill, em Nova York, em 1992, foi vendido por 170 mil libras (R$ 1,1 milhão) quase 20 anos depois.

Neste mesmo leilão, um fragmento de rocha de 15 gramas encontrado na cidade de Winchcombe, leste da Inglaterra, foi leiloado por 22.300 libras, ou R$ 150 mil.

Do ponto de vista científico, esse pedaço de objeto espacial é considerado o mais importante recuperado até hoje no Reino Unido.

Os fragmentos do meteorito caíram em diversas propriedades rurais de Winchcombe em 28 de fevereiro de 2021. Depois de uma caçada por seus muitos pedaços, as famílias da comunidade decidiram doar as peças para a Ciência.

Crédito, CHRISTIE'S Legenda da foto, No total, foram recuperados 602g do meteorito Winchombe. Este fragmento à venda tem 15g

Mais de 90% do que foi coletado em Winchcombe passou a fazer parte da coleção nacional do Reino Unido, com curadoria do Museu de História Natural de Londres, mas alguns fragmentos acabaram em coleções particulares.

As peças são constituídas por uma substância chamada condrito carbonáceo CM2 e contém substâncias químicas encontradas na formação do Sistema Solar há cerca de 4,6 bilhões de anos.

Os mais de 500 gramas do meteorito que ficaram sob os cuidados da coleção nacional britânica ajudarão os pesquisadores nas investigações sobre as origens do Sistema Solar.

"Temos muito a agradecer às famílias de Winchcombe por fazerem suas doações para a coleção nacional. Eles são verdadeiros heróis da ciência", disse Sara Russell, do Museu de História Natural.

Peças raras - e inusitadas

A Christie's realiza um leilão dedicado aos meteoritos todos os anos desde 2014 e atrai muitos visitantes de todo o mundo.

Alguns dos itens vendidos vêm de coleções particulares existentes, enquanto outros foram adquiridos recentemente por caçadores profissionais de meteoritos.

O caso de Winchcombe chamou a atenção porque um dos fragmentos que caiu na cidade deixou um grande rombo na calçada na frente de uma casa na cidade.

O metro quadrado atingido chegou a ser retirado para ser exposto no Museu de História Natural de Londres.

Provavelmente, se o pedaço de cimento fosse a leilão, ele também seria vendido a um preço muito alto.

