Covid-19: nova vacina francesa tem eficácia de 100% contra hospitalizações e casos graves, segundo fabricantes

Uma nova vacina contra a covid-19 desenvolvida pela farmacêutica francesa Sanofi em parceria com o laboratório britânico GSK demonstrou ter eficácia de 100% contra hospitalizações e casos graves da doença após a aplicação de duas doses, de acordo com as fabricantes.