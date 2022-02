Como cientistas mostraram que vida passa mesmo como filme antes da morte

Uma equipe de cientistas se propôs a medir as ondas cerebrais de um paciente de 87 anos que havia desenvolvido epilepsia. No entanto, durante o monitoramento neurológico, ele sofreu um ataque cardíaco fatal — e isso proporcionou o registro inesperado de um cérebro que está morrendo.

O monitoramento revelou que nos 30 segundos antes e depois as ondas cerebrais do paciente seguiram os mesmos padrões de sonhar ou recordar memórias.

Ajmal Zemmar, coautor do estudo, disse que o que a equipe, então baseada em Vancouver, no Canadá, obteve acidentalmente, foi o primeiro registro de um cérebro na hora da morte.

Zemmar, agora neurocirurgião da Universidade de Louisville, nos EUA, disse que nos 30 segundos antes do coração do paciente parar de fornecer sangue ao cérebro, suas ondas cerebrais seguiram os mesmos padrões de quando realizamos tarefas de alta demanda cognitiva, como quando nos concentramos, sonhamos ou evocamos memórias.

Zemmar e sua equipe advertiram que conclusões amplas não podem ser tiradas de um estudo com apenas uma pessoa. O fato de o paciente ser epiléptico, com o cérebro com hemorragia e inchado, complica ainda mais as coisas.