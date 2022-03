Por que erro de cálculo de Putin pode fazer Rússia intensificar ataques

A reação da Ucrânia à primeira semana de ofensiva russa contra o país foi muito mais forte do que Vladimir Putin esperava, ou muito possivelmente do que seus generais lhe haviam prometido.

Estes ainda são, contudo, os estágios iniciais do que pode se tornar uma guerra sórdida.

Nada disso aconteceu. A Ucrânia provou ser resiliente, e a reação dos países ocidentais, particularmente da Alemanha, foi muito mais dura do que ele pensava. A economia da Rússia já foi brutalmente atingida.

Uma grande aliada de Putin, a China, agora parece preocupada que esse surto de raiva ocidental possa, um dia, se voltar contra ela própria — com sérios danos potenciais ​​à economia chinesa — e, assim, já tratou de se distanciar da invasão.

A Otan, por outro lado, pode se fortalecer. Finlândia e Suécia podem acabar se juntando à aliança em busca de proteção. Putin lançou essa guerra em parte para impedir que a Ucrânia um dia se juntasse à Otan, mas ele pode acabar se deparando com ainda mais membros da aliança ao seu redor, neste caso em sua fronteira noroeste.

Agora, terá que buscar novas opções. Putin sempre se recusou a recuar quando as coisas não saem como planejado. Ele vai revidar com mais força — e tem as armas para tanto.