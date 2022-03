Guerra na Ucrânia: quem foi Molotov e por que ele dá nome a explosivos que ucranianos usam contra russos

Alguns estão incrédulos com a guerra, outros estão com medo, mas há milhares de civis ucranianos que decidiram ajudar seu Exército a defender o país da invasão russa.

Cidadãos responderam ao chamado do governo do país, que tem uma força militar e uma população significativamente menor que a da Rússia.

Com eles e outras armas fornecidas pelo Estado, os civis ajudaram a defender as principais cidades ucranianas, como Kiev ou Kharkiv, ainda sob controle ucraniano.

Quem foi Molotov?

Mais tarde, ocupou vários cargos no partido, como secretário do Comitê Central e a liderança do Comitê do Partido em Moscou.

Esta última posição, segundo o Wilson Center, foi alcançada após a participação no chamado "expurgo" do Partido Comunista Soviético, um processo de perseguição aos opositores de Stalin.

O Pacto Molotov-Ribbentrop

O acordo, segundo várias fontes, também continha um acordo entre ambas as potências para dividir seus interesses de conquista na Polônia e no resto da Europa.

A Guerra de Inverno e as bombas caseiras

Uma resenha do livro A Frozen Hell: The Russo-Finnish War of the Winter of 1939-1940, (Um inferno congelado: a guerra de inverno russo-finlandesa de 1939-1940, em inglês), do historiador William Trotter, explica por que os soldados finlandeses nomearam suas bombas caseiras de "coquetéis Molotov".