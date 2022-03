Como os animais estão sendo resgatados durante a guerra na Ucrânia

Entre as pessoas presas nesse dilema, estão aquelas que tiveram que decidir o que fazer com seus amados animais de estimação.

"A devastação causada por alguns dos bombardeios e o ambiente aberto coberto de vidro, concreto e metal é perigoso para as pessoas, mas também para os animais", disse James Sawyer, diretor do Fundo Internacional para o Bem-Estar Animal (IFAW) no Reino Unido, à Radio 1 Newsbeat.

Apoio de emergência

James diz que "não é seguro colocar as botas no chão" por enquanto, então o IFAW tem se concentrado em oferecer o melhor apoio possível remotamente.

Cruzando a fronteira

A PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) da Alemanha enviou reforços para a fronteira para tentar "guiar os animais com segurança", de acordo com Jennifer White, da organização de direitos dos animais.