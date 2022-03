O que são armas químicas e biológicas que Rússia e Ucrânia se acusam mutuamente de possuir?

11 março 2022, 20:34 -03

A Rússia acusou a Ucrânia, nesta sexta (11/3) de tentar esconder "a existência de armas biológicas" no país, mas não apresentou nenhuma prova da alegação, feita durante uma reunião do Conselho de Segurança da ONU (Organização das Nações Unidas).

"É a Rússia que tem há anos um programa de armas biológicas em violação de leis internacionais", disse Linda Thomas-Greenfield, embaixadora dos EUA na ONU, também sem apresentar as provas.

Os Estados Unidos também afirmaram que têm uma grande preocupação de que a acusação feita pela Rússia possa ser uma tentativa do país de justificar seu próprio uso de armas similares contra a Ucrânia.

"[A Rússia pode usar armas químicas ou biológicas] para assassinatos, para apoio em operações táticas militares e durante operações em que a culpa por algum ato é colocada no inimigo (false flag, ou 'bandeira falsa')", afirmou a representante americana.

A diretora do Escritório das Nações Unidas para Assuntos de Desarmamento, Izumi Nakamitsu, diz que não há indícios de que haja um programa de armas biológicas na Ucrânia.

Armas químicas

Armas químicas são quaisquer tipos de munição ou artefato que contenha toxinas ou substâncias químicas que atacam os sistemas do corpo humano.

Há diferentes categorias de substâncias que podem compor as armas químicas:

Devido aos terríveis e cruéis efeitos no corpo humano e a facilidade com que atingem populações civis, a produção, estocagem e uso de armas químicas são estritamente proibidos pela Convenção de Armas Químicas, um acordo internacional do qual 193 países participam, incluindo Rússia e Ucrânia.