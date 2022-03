O rio que secou na Amazônia colombiana e deixou populações ribeirinhas ‘órfãs’

Há 11 minutos

Barcos encalhados no solo arenoso onde costumava fluir um rio na Amazônia colombiana

Orlando Rufino fica de pé sobre o leito do rio que ele diz ter "dado a vida" para seu povo por centenas de anos.

Importante meio de transporte e fonte de alimento e renda para famílias como a de Rufino, o rio sempre serpenteou pelas densas florestas no sul da Colômbia, até chegar ao poderoso rio Amazonas.

Mas, em vez de caminharem pela água, os pés de Rufino afundam na areia seca. Os barcos de madeira que normalmente trafegavam ao longo do fluxo constante do rio agora estão esquecidos, encalhados ao lado dele.

"Mesmo durante as secas, o rio sempre chegou até aqui", afirma Rufino, de 43 anos, apontando acima da sua cabeça. "Agora, está difícil."

Rufino aponta para um tronco de árvore para mostrar qual seria o nível normal do rio

Historicamente, a estação seca na região vai de julho a dezembro. Embora o nível do rio diminua neste período, sua profundidade quase sempre é suficiente para os barcos trafegarem, segundo Rufino. Mas, nos últimos cinco anos, o período de seca aumentou gradativamente. E, neste ano, se estendeu por meses além do normal.

Normalmente com alguns metros de profundidade, o rio agora é pouco mais que um fio d'água. O nível baixo representa uma ameaça à sobrevivência de cerca de 30 milhões de pessoas que moram na Bacia Amazônica, incluindo o povo Ticuna, natural da região, ao qual pertence Orlando Rufino.

Rufino depende do rio e dos seus peixes para alimentar a família

O diretor da ONG colombiana Fundação para a Conservação e Desenvolvimento Sustentável, Rodrigo Botero, afirma que as mudanças climáticas são a causa do aumento da frequência das secas.

"E quem sofre são as pessoas com menos recursos", segundo ele.

Chamadas de "pulmão do mundo", as florestas tropicais da Bacia Amazônica ocupam 6,9 milhões de quilômetros quadrados — mais de duas vezes a superfície da Índia — e vêm enfrentando desmatamento desenfreado, o que alimenta as mudanças climáticas.