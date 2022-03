Por que algumas pessoas sentem enjoo em carro em movimento

Saima Rajasingam

The Conversation*

Há 1 hora

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Se você sofre de enjoo de movimento, existem duas teorias que podem ajudar a explicar por que isso acontece

Se você sofre de enjoo de movimento, pode ser difícil viajar em muitos tipos de veículos devido a uma série de sintomas, como tontura, vertigens, náuseas e até vômitos.

Não se sabe ao certo por que algumas pessoas conseguem ler e mexer nos seus celulares durante longas viagens, enquanto outras passam o trajeto tentando desesperadamente não passar mal. Também não se sabe por que algumas pessoas sentem enjoo de movimento apenas em alguns tipos de veículos e não em outros.

Mas existem duas teorias que podem ajudar a explicar o que acontece.

A teoria dos conflitos sensoriais propõe que o nosso sistema de equilíbrio é um dos principais fatores do enjoo de movimento. O equilíbrio não é mantido por apenas um único órgão sensorial. Na verdade, ele combina o que estamos vendo e sentindo com informações do órgão responsável pelo equilíbrio nos nossos ouvidos internos, o que ajuda o nosso sistema de equilíbrio a determinar exatamente onde estamos.

Se as informações dos nossos olhos, ouvidos internos e dos sentidos do tato e pressão não coincidirem, elas podem nos fazer perder o equilíbrio ou a estabilidade. É por isso que se acredita que o enjoo de movimento seja causado por um desequilíbrio de informações dos nossos sentidos — nossos olhos e ouvidos internos dizem ao corpo que estamos nos movendo, enquanto, na verdade, estamos sentados em posição estacionária.

Por isso, quanto menos incongruências sensoriais experimentarmos em um veículo, menos propensos seremos a sofrer o enjoo de movimento. Viajar em um carro em uma rodovia reta e suave, por exemplo, causará menos incongruências sensoriais do que viajar em uma estrada sinuosa e cheia de buracos.

Esta teoria é atualmente considerada a explicação mais forte para o enjoo de movimento, mas ainda estamos tentando entender os mecanismos cerebrais que causam o mal-estar.

Uma teoria alternativa (mas relacionada) sugere que tudo se deve ao controle da postura. Segundo essa teoria, o enjoo de movimento não acontece apenas devido à falta de coincidência das informações sensoriais. Na verdade, a nossa incapacidade de ajustar nossa postura para reduzir essa incongruência de informações é que causa o mal-estar.

Isso faz sentido — especialmente porque nem sempre podemos nos mover durante a viagem —, mas ainda não existem muitas evidências para apoiar essa teoria.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Sexo e a idade podem também afetar probabilidade de sofrer enjoo de movimento

Não há uma única razão

As pessoas sofrem de enjoo de movimento de formas diferentes e não há uma única razão pela qual algumas pessoas sofrem desse mal-estar com mais frequência do que outras.

Mas as diferenças entre as formas em que os sistemas de visão e equilíbrio de uma pessoa funcionam afetarão como elas podem se sentir em diferentes tipos de veículos. Certos distúrbios — incluindo enxaquecas e doenças do ouvido interno, como a doença de Ménière — aumentam a probabilidade de enjoo de movimento.

O sexo e a idade podem também afetar a probabilidade de sofrer enjoo de movimento. Algumas pesquisas indicam o pico dessas experiências com cerca de nove ou dez anos de idade e que elas são mais comuns entre as mulheres. Mas não se tem certeza do motivo pelo qual isso pode acontecer.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Longos voos com muita turbulência podem causar mal-estar

O tipo de veículo em que as pessoas viajam também afeta, de alguma forma, a severidade do enjoo de movimento de uma pessoa. Geralmente, qualquer fator que aumente a incongruência entre cada um dos sentidos que colaboram com o nosso sistema de equilíbrio aumentará o risco desse mal-estar.

Quanto mais tempo durar a experiência e quanto maior for o tamanho do movimento, piores serão os sintomas. Viajar em um pequeno barco em uma tempestade por mais de oito horas, por exemplo, trará sintomas bastante fortes, enquanto uma viagem de trem de uma hora provavelmente causará poucos efeitos, mesmo se a linha férrea não for perfeita.

Muitas pessoas também relatam sofrer de enjoo de movimento quando viajam como passageiros e não quando estão dirigindo o veículo. Isso provavelmente ocorre porque, como se sabe, os motoristas antecipam muito melhor o movimento do veículo e movimentam seus corpos de acordo com esse movimento.

Se o carro fizer uma curva fechada, por exemplo, o motorista ficará olhando para frente, antecipando o movimento do carro à medida que ele faz a curva, enquanto os passageiros provavelmente reagirão apenas no momento da curva, inclinando-se na direção oposta.

O enjoo de movimento também não está limitado ao "mundo real". Os "ciberenjoos" são outro tipo de enjoo de movimento que as pessoas sofrem nos ambientes virtuais, muitas vezes ao jogar videogames.

Isso provavelmente acontece devido ao conflito sensorial causado por ver o ambiente mover-se na tela enquanto o corpo permanece estacionário. Assistir a filmes 3D no cinema pode causar enjoo de movimento pelo mesmo motivo.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Muitas pessoas também relatam sofrer de enjoo de movimento quando viajam como passageiros e não quando estão dirigindo o veículo

Se você sofre de enjoo de movimento, o melhor a fazer na próxima vez em que estiver em um veículo é tentar reduzir a incongruência das informações sensoriais. Por isso, evite ler no carro (o que causa incongruência entre o que você está vendo e o que você está sentindo) e tente olhar para fora da janela. Isso pode ajudar a reduzir as náuseas, já que as informações visuais coincidem melhor com as informações de equilíbrio dos ouvidos internos.

Isso também é válido para navios e trens. Concentrar-se no cenário que está passando na sua janela pode reduzir os sintomas.

Outras indicações para reduzir o enjoo de movimento incluem não comer muito antes de viajar, ventilar o veículo e fazer paradas regulares (quando possível). Mas, se essas dicas não forem suficientes para reduzir os sintomas, o uso de medicação contra o enjoo de movimento pode ajudar. Os remédios reduzem a atividade do sistema de equilíbrio do cérebro ou a quantidade de sinais que o cérebro envia para o intestino, o que pode ajudar a eliminar as náuseas e os vômitos.

*Saima Rajasingam é professora de audiologia da Universidade Anglia Ruskin, no Reino Unido.

Este artigo foi publicado originalmente no site de notícias acadêmicas The Conversation e republicado sob licença Creative Commons. Leia aqui a versão original (em inglês).

