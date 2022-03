Oscar 2022: 5 estratégias da Academia para manter o prêmio relevante

Steven McIntosh

Repórter de entretenimento

Há 1 hora

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Will Smith já ganhou o prêmio de melhor ator em outras premiações — e parece provável que repita seu sucesso no Oscar

A 94ª edição do Oscar acontece neste domingo (27/03). Mas como a audiência do ano passado foi a pior da história do prêmio, os organizadores estão sob pressão para tornar a cerimônia relevante novamente, principalmente para o público mais jovem.

Costumava haver uma centena de razões para sentar e assistir à cerimônia do Oscar.

Em uma era pré-mídia social, era uma rara oportunidade de ver as maiores estrelas de cinema do mundo reunidas no mesmo lugar; conferir o que estavam vestindo e (para os masoquistas) ouvir seus discursos.

Em segundo lugar, era uma chance de assistir a trechos dos filmes mais aclamados do ano, muito antes de o YouTube disponibilizar trailers on demand.

E, terceiro, francamente, não havia muito mais a fazer. O Oscar de maior audiência foi ao ar em uma época em que a televisão linear era dominante e não havia tantos canais para assistir.

Mas numa era de TikTok, YouTube e streaming, a grande noite do showbiz do ano vem perdendo espectadores e, com eles, seu poder.

"O maior desafio é fazer com que as pessoas assistam", reconheceu o produtor da cerimônia deste ano, Will Packer, na semana passada.

"O que isso significa é que precisa haver algo diferente na apresentação deste ano que se conecte com pessoas fora de Hollywood. Você tem que se conectar com o fã de cinema casual."

É um equilíbrio delicado tentar manter a audiência alta e, ao mesmo tempo, preservar tudo o que torna o Oscar sagrado e prestigiado.

A seguir, cinco maneiras pelas quais a Academia espera conquistar o público neste ano.

1. Estrelas de peso

Crédito, EPA Legenda da foto, Nicole Kidman é indicada por sua atuação em 'Being The Ricardos' — e já ganhou o Globo de Ouro

Pule Podcast e continue lendo Podcast BBC Lê A equipe da BBC News Brasil lê para você algumas de suas melhores reportagens Episódios Fim do Podcast

Para alívio da Academia, há algumas estrelas de cinema propriamente ditas concorrendo aos grandes prêmios deste ano.

Will Smith, que nunca ganhou um Oscar, é o favorito para ganhar o prêmio de melhor ator por sua atuação em King Richard: Criando Campeãs — em que interpreta o pai determinado das tenistas Vênus e Serena Williams.

Em setembro de 2021, Richard Lawson, da Vanity Fair, disse: "Não vejo ninguém derrotando ele. Parece que é o momento certo, o filme certo, o assunto certo e o tipo de atuação certa. É divertido, mas também sério, e sabemos que a Academia gosta de atores interpretando uma pessoa da vida real."

Ao premiar Smith, observou ele, também se estaria passando uma mensagem — que depois de dois anos de cinemas fechados devido a lockdowns, os filmes e as estrelas de cinema estão de volta.

As indicações de Nicole Kidman, Olivia Colman, Jessica Chastain, Penelope Cruz e Kristen Stewart tornam a categoria de melhor atriz igualmente estrelada. No entanto, há menos consenso sobre quem triunfará aqui.

A principal aposta mudou várias vezes, mas Chastain é a favorita atualmente, após ter sido reconhecida pelo Screen Actors Guild (SAG), o sindicato dos atores, e o Critics Choice Awards.

A Academia também selecionou uma infinidade de grandes nomes para apresentar os prêmios, incluindo Lady Gaga, Simu Liu, a estrela de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, Zoe Kravitz, de The Batman, e a atriz nascida na Ucrânia Mila Kunis.

2. Apresentadores que planejam 'fechar todas as pontes'

Crédito, Getty Images Legenda da foto, A estrela de 'Descompensada' e 'Sexy por Acidente', Amy Schumer, é uma das três apresentadoras do Oscar neste ano

O Oscar não tem um apresentador principal desde 2018, perdendo sem dúvida uma oportunidade para piadas, monólogos e esquetes se tornarem virais e ganharem as manchetes — uma estratégia que funcionou bem para o Globo de Ouro.

Infelizmente, conseguir uma celebridade provou ser um desafio, em parte devido a conflitos de agenda, em parte porque muitos grandes nomes provavelmente se esquivariam, dados os potenciais riscos envolvidos (a lembrança da passagem desastrosa de James Franco e Anne Hathaway em 2011 ainda é forte).

Em vez disso, a Academia escolheu Amy Schumer, que brilhou em 2015, a atriz Regina Hall e a comediante Wanda Sykes — ambas respeitadas, mas não exatamente grandes nomes internacionais.

No entanto, Schumer recentemente indicou que ela pode quebrar o protocolo e usar a oportunidade para tirar sarro das estrelas no recinto (uma abordagem que apoiamos calorosamente).

"Vou me meter em problema", disse ela ao Extra no início deste mês.

"Wanda e Regina são hilárias, e estamos nos divertindo muito nos preparando."

"Quero dizer, não sei quem tomou a decisão de me deixar ser uma anfitriã, mas não é boa... porque vai fechar todas as portas. Vou fechar todas portas."

3. Lançamento do prêmio 'Favorito dos Fãs'

Crédito, Sony Legenda da foto, A nova categoria 'Favorito dos Fãs' pode levar o Homem-Aranha a receber algum reconhecimento no Oscar?

Talvez a novidade mais interessante deste ano seja o prêmio "Favorito dos Fãs" — uma tentativa de reconhecer filmes mais populares durante a cerimônia.

Sem isso, a Academia teria plena consciência de que não havia indicado os maiores sucessos de bilheteria de 2021, incluindo Homem-Aranha: Sem Volta para Casa e 007: Sem Tempo Para Morrer, nas categorias principais.

Meryl Johnson, vice-presidente de marketing digital da Academia, disse que a introdução do prêmio "ajudaria a gerar uma audiência digital engajada e animada até a cerimônia deste ano" — a votação foi aberta ao público por duas semanas.

No entanto, as pessoas podiam votar até 20 vezes por dia, o que significava que o processo de votação era passível de manipulação por grupos de fãs organizados e mobilizados. E foi exatamente o que aconteceu.

Embora Homem-Aranha ainda tenha uma boa chance, o musical Cinderela, estrelado por Camila Cabello, e o filme artístico Minamata, com Johnny Depp, podem bizarramente (e hilariamente) acabar sendo reconhecidos no Oscar.

Teremos mais atualizações sobre a nova categoria de favoritos dos fãs ainda esta semana.

4. Prêmios pré-gravados

Crédito, Reuters Legenda da foto, Steven Spielberg desaprovou a decisão de pré-gravar algumas categorias

Oito dos 23 prêmios deste ano serão pré-gravados em um esforço para economizar tempo durante a transmissão.

Enquanto os grandes prêmios ainda serão ao vivo, categorias como melhor montagem, som e design de produção já terão sido apresentadas anteriormente.

Isso significa que os indicados nas categorias técnicas estarão sentados uma hora antes do início da cerimônia principal. Seus prêmios serão apresentados fora do ar, e os destaques serão editados na transmissão de TV.

"Devemos priorizar o público da televisão para aumentar o engajamento do espectador e manter o evento vital, cinético e relevante", escreveu o presidente da Academia, David Rubin, em uma carta aos membros no mês passado.

Mas tem havido resistência à ideia por parte de grandes nomes da indústria.

"Sinto fortemente que este é talvez o meio mais colaborativo do mundo", disse Steven Spielberg, diretor de Amor, Sublime Amor, ao Deadline.

"Todos nós fazemos filmes juntos, nos tornamos uma família em que um ofício é tão indispensável quanto o outro."

"Acho que no prêmio da Academia não existe distinção. Todos nós estamos no mesmo patamar, dando o melhor de nós para contar as melhores histórias que pudermos."

Em 2019, o Oscar reverteu sua decisão de apresentar alguns prêmios durante os intervalos comerciais após uma reação significativa da indústria.

Desta vez, se manteve firme, mas, diferentemente da ideia dos comerciais, os vencedores da área técnica pelo menos ainda estarão na cerimônia principal.

5. Bruno: ao vivo

Crédito, Disney Legenda da foto, Os fãs aguardam a estreia ao vivo de 'We Don't Talk About Bruno'

Você não poderia manter o Oscar relevante sem reconhecer que um dos maiores sucessos das paradas mundiais do ano passado foi de uma trilha sonora de filme.

A Academia está apostando forte nisso — e anunciou que o elenco de Encanto vai apresentar o sucesso We Don't Talk About Bruno ("Não Falamos do Bruno", na versão dublada) ao vivo pela primeira vez durante a cerimônia.

Vamos ignorar o fato de que uma outra faixa de Encanto foi escolhida para concorrer ao prêmio de melhor canção original, porque mal podemos esperar para ver como as melodias de salsa complexas e sobrepostas de Bruno serão apresentadas ao vivo.

No filme, a música é interpretada por mais de 10 personagens, então pode ser complicada de encenar.

Mas será que a relevância importa mesmo?

Crédito, Reuters Legenda da foto, Seth Rogen diz que 'talvez as pessoas simplesmente não se importem' mais com o Oscar — 'Por que deveriam?'

A conversa sobre como impedir o declínio nos números de audiência acontece todos os anos como um reloginho. Quanto mais baixos os índices, mais altos se tornam os gritos por mudanças.

O Oscar do ano passado teve sua pior audiência televisiva, com apenas 10,4 milhões de espectadores sintonizados.

No entanto, a cerimônia de 2021 foi incomum — ocorrendo durante lockdowns em todo o mundo após um ano que contou com poucos grandes lançamentos de filmes —, então não é uma referência muito confiável.

Neste ano, as restrições impostas pela pandemia de covid-19 diminuíram, e a cerimônia está voltando ao normal, então a Academia está fazendo de tudo para garantir que os índices de audiência voltem aos níveis pré-pandêmicos — alcançando ou superando os 23,6 milhões de espectadores de 2020.

Mas alguns questionam se permanecer relevante para o grande público é mesmo necessário.

"Não entendo por que as pessoas do cinema se importam tanto se outras pessoas se importam com os prêmios que damos a nós mesmos", disse o ator Seth Rogen ao Insider.

"Não me importo com quem ganha os prêmios automobilísticos."

"Nenhuma outra indústria espera que todos se importem com os prêmios que dão a si mesmos. Talvez as pessoas simplesmente não se importem. Talvez tenham se importado por um tempo e pararam de se importar. E por que deveriam?"

Alguns ex-vencedores do Oscar nem sequer se dão ao trabalho de comparecer.

"Eu não irei neste ano. Para ser honesto, é, na verdade, muito chato", declarou Mark Rylance, astro de Não Olhe Para Cima, à Radio Times neste mês.

"Não acho que prêmios sejam um indicador sério do que são as coisas melhores ou mais inspiradoras, mas é bom ser comemorado."

A cerimônia do Oscar acontece neste domingo (27/03).

Sabia que a BBC está também no Telegram? Inscreva-se no canal.