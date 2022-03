Oscar 2022: tapa de Will Smith em Chris Rock e outros 4 momentos marcantes da cerimônia

Will Smith subiu ao palco e deu um tapa em Chris Rock

"Este será sempre lembrado pelo Oscar em que Will Smith agrediu Chris Rock."

A frase é do repórter de entretenimento da BBC News Steven McIntosh, que esteve presente na cerimônia realizada na noite de domingo em Los Angeles.

O comediante Chris Rock foi chamado ao palco para apresentar o Oscar de melhor documentário. Na sua introdução ao prêmio, Rock fez uma piada sobre a mulher de Will Smith. Ofendido, o ator subiu ao palco e deu um tapa em Rock (leia mais abaixo).

1. O tapa de Will Smith em Chris Rock

Chris Rock subiu ao palco e, antes de apresentar o prêmio de melhor documentário, começou a fazer piadas com casais famosos que estavam na plateia, como os atores Javier Bardem e Penelope Cruz.

Em seguida, ele fez uma piada sobre a mulher de Will Smith, Jada Pinkett Smith.

"Jada, mal posso esperar por Até o Limite da Honra 2 ", disse o comediante. A piada era uma referência ao filme "Até o limite da honra" (1997), em que a atriz Demi Moore interpreta uma militar com cabelos raspados.

Jada Pinkett Smith estava no Oscar com seu cabelo raspado — que é resultado de alopecia, uma condição que provoca queda de cabelo.

Inicialmente, Smith apareceu no vídeo rindo, mas em seguida ele subiu ao palco e acertou um tapa em Chris Rock, que ficou parado e não reagiu.

"Eu acho que o Will Smith acabou de me dar uma surra", disse Rock, em meio a um palavrão.

"Uau, era uma piada com Até o Limite da Honra , cara", respondeu Rock.

Will Smith e Jada Pinkett Smith sorriem para as câmeras antes da cerimônia em Los Angeles

O correspondente da BBC News disse que, inicialmente, todos na cerimônia acharam que se tratava de uma brincadeira combinada previamente entre Rock e Smith. Mas que a seriedade do incidente ficou evidente quando eles começaram a falar palavrões no ar. A ABC, emissora que transmite o Oscar nos EUA, cortou o sinal ao vivo.

No final da cerimônia, Will Smith venceu o prêmio de Melhor Ator pelo filme King Richard: Criando Campeãs , em que interpreta o pai das tenistas Venus e Serena Williams. Ao subir ao palco, Smith foi ovacionado pelo público presente.

Will Smith foi ovacionado ao ganhar prêmio de Melhor Ator e chorou no discurso

"A arte imita a vida. Eu pareço um pai maluco, assim como diziam sobre Richard Williams [o papel interpretado por Smith no filme]. Mas o amor faz você fazer coisas loucas."

A polícia de Los Angeles disse que não recebeu nenhuma queixa oficial sobre o incidente. Chris Rock ainda não se pronunciou. Smith compareceu à festa posterior ao Oscar, ao lado de sua família, mas não falou com a imprensa.

'CODA - No Ritmo do Coração', da Apple, foi premiado como Melhor Filme

2. Apple venceu Netflix

Neste ano, a Apple e o Netflix tinham filmes disputando a principal categoria da noite: CODA - No Ritmo do Coração e Ataque dos Cães , respectivamente.

O filme da Apple foi o grande vencedor da noite. A obra retrata a vida de uma jovem de uma família com problemas auditivos. Apesar de ter a Apple por trás da produção, o filme contou com baixo orçamento e foi elogiado por sua representação de uma família surda, com elenco formado por atores surdos.