4 lugares fascinantes onde o ser humano não pode pôr o pé

Redação

BBC News Mundo

Há 1 hora

Crédito, LISE ASERUD/Getty Images Legenda da foto, O Banco Mundial de Sementes de Svalbard está localizado no Ártico

No mundo atual, é difícil imaginar um lugar que não podemos visitar e que não tenha sido incansavelmente fotografado, compartilhado e marcado nas redes sociais.

Mas ainda há alguns poucos lugares que permanecem intocados por turistas.

Embora a maioria dos rincões do planeta receba visitantes, há alguns que são hermeticamente fechados ao público.

Muitas vezes por razões de segurança, legais ou científicas, é estritamente proibido pôr os pés neles.

A seguir, convidamos você a conhecer quatro destes recantos isolados do mundo (sem o risco de pisar em áreas restritas).

1. O 'cofre do fim do mundo'

Crédito, Arterra/Universal Images Group via Getty Images Legenda da foto, Esta é a entrada do 'cofre do fim do mundo', o Banco Mundial de Sementes em Svalbard, na Noruega

Em uma ilha remota chamada Spitsbergen, no arquipélago ártico de Svalbard, na Noruega, uma montanha de arenito abriga a 120 metros em seu interior um lugar apocalíptico: o maior depósito de sementes do mundo.

A cerca de 1.300 km do Polo Norte e 130 metros acima do nível do mar, o espesso permafrost — a camada de gelo permanentemente congelada que circunda o cofre — ajuda a preservar as centenas de milhares de amostras de sementes armazenadas no interior.

O local também é ideal para esta tarefa devido à falta de atividade sísmica.

No entanto, embora as sementes tenham sido armazenadas com a maior segurança possível desde que o bunker foi inaugurado em 2008, não há uma maneira humana de verificar isso.

O cofre está fortemente protegido a sete chaves, o que garante que as sementes que ele contém possam sobreviver por milhares de anos, se necessário.

No entanto, nos últimos anos, alguns cientistas levantaram preocupações em relação ao aumento das temperaturas, que causaram o degelo do permafrost.

Em 2020, pesquisadores locais documentaram o verão mais quente já registrado em Svalbard.

"Vimos um derretimento sem precedentes das geleiras e de degelo do permafrost", disse à BBC o cientista Kim Holmen, do Instituto Polar Norueguês.

A situação começou a ser monitorada há alguns anos.

Crédito, Tim E White/Getty Images Legenda da foto, O permafrost permite preservar as centenas de milhares de sementes armazenadas dentro do cofre

Este bunker de sementes pode ser vital para conservar, no caso de um grande desastre global, uma reserva de cultivo que garanta a restauração de espécies, e que não falte alimentos para nós, seres humanos.

Cada país guarda suas próprias sementes vitais para a produção de alimentos, mas o Banco Mundial de Sementes de Svalbard é uma espécie de respaldo global.

2. Ilha da Queimada Grande: uma ilha venenosa

A Ilha da Queimada Grande, conhecida como Ilha das Cobras, é uma pequena ilha rochosa, selvagem, sem praias e de difícil acesso, localizada a 35 km do litoral de São Paulo.

A ilha foi descoberta em 1532 pela expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza.

No entanto, a história da Ilha das Cobras é muito mais antiga. Foi formada no final da última era glacial, há cerca de 11 mil anos, quando o nível do mar subiu, separando o morro (que fazia parte da Serra do Mar) do continente e transformando-o em uma ilha.

Ela tem chamado a atenção nos últimos cinco séculos por uma característica inusitada: é habitada quase exclusivamente por cobras. Estima-se que possa haver entre uma e cinco serpentes para cada metro quadrado da ilha.

Crédito, Marcelo Ribeiro Duarte Legenda da foto, A jararaca-ilhoa só existe nesta ilha na costa de São Paulo

É a segunda maior concentração de cobras por área no mundo — cerca de 45 por hectare, equivalente aproximadamente ao tamanho de um campo de futebol —, sendo superada apenas pela Ilha de Shedao, na China.

Na ilha, uma espécie de cobra altamente venenosa se diferenciou de seus parentes terrestres e se transformou na jararaca-ilhoa (Bothrops insularis), uma espécie de víbora endêmica de Queimada Grande.

É tão mortal que uma única picada é suficiente para evitar que as aves de que se alimenta voltem a voar.

"O veneno da víbora é mais tóxico para as aves do que para os mamíferos", explica à BBC News Brasil o biólogo Marcelo Ribeiro Duarte, do Laboratório de Coleções Zoológicas do Instituto Butantan.

"Isso prova a grande adaptabilidade da espécie."

A Bothrops insularis mede entre meio metro e um metro, sendo as fêmeas ligeiramente maiores.

Crédito, Marcelo Ribeiro Duarte Legenda da foto, Diferentemente das espécies continentais do Brasil, esta cobra é menor e menos pesada e tem uma pele mais elástica

"Como a fauna da ilha é muito escassa, não existindo roedores nem outros mamíferos (com exceção de morcegos), os adultos da espécie se alimentam de aves migratórias (os pássaros residentes não são predados)", explicou à BBC News Brasil o pesquisador e especialista em animais peçonhentos Vidal Haddad Júnior, da Faculdade de Medicina de Botucatu da Universidade Estadual Paulista (Unesp).

Os filhotes comem pequenos lagartos, anfíbios e artrópodes, como as lacraias, por exemplo."

O governo brasileiro proibiu qualquer pessoa de pisar na ilha, como medida de precaução.

A única exceção a esta regra são alguns pesquisadores, que para visitá-la devem estar sempre acompanhados por um médico e seguir protocolos rígidos.

De qualquer forma, esta ilha remota de 43 hectares no litoral de São Paulo não parece o destino de férias mais atraente.

3. Lascaux: a caverna francesa que contém obra de arte valiosa

Crédito, PHILIPPE LOPEZ/Getty Images Legenda da foto, Esta caverna em Montignac, no sudoeste da França, é uma réplica de Lascaux — a original foi fechada ao público em 1963

Quatro adolescentes em busca de um cachorro que havia desaparecido por um buraco na terra descobriram esta maravilhosa caverna no sul da França em 1940.

No mais surpreendente dos acasos, o cachorro os levou a uma caverna coberta de pinturas nas paredes representando animais, como cavalos e cervos.

Com cerca de 17 mil anos, é um dos exemplos mais bem preservados de arte pré-histórica já descoberto, com cerca de 600 pinturas e 1.000 gravuras ao todo.

Crédito, Universal History Archive/Getty Images Legenda da foto, As pinturas de Lascaux são fascinantes

Quando a descoberta foi feita, a Segunda Guerra Mundial estava em seus primórdios.

Oito anos depois, a caverna de Lascaux foi aberta ao público curioso que queria ver de perto a obra de seus ancestrais.

Em 1963, as visitas ao público foram suspensas. Havia brotado mofo nas paredes da caverna, ameaçando a preservação da obra de arte, que resistia em condições herméticas antes de sua descoberta.

Quase 60 anos depois, a caverna ainda está em grande parte fora do alcance do público, embora uma réplica tenha sido construída nas proximidades para os turistas visitarem.

Crédito, Pierre VAUTHEY/Getty Images Legenda da foto, A réplica de Lascaux foi inaugurada em 1983, ano em que esta fotografia foi tirada

4. Uluru: o 'umbigo do mundo'

Uluru, antes conhecida como Ayers Rock, foi uma atração turística por muitos anos, mas recentemente foi adicionada à lista de lugares que o público não pode visitar.

Também chamada de "umbigo do mundo", é um dos maiores monólitos do planeta.

Anteriormente, os visitantes podiam tentar a escalada de 348 metros até o cume, embora isso significasse enfrentar calor extremo, com temperaturas em torno de 47 °C no verão.

A subida íngreme até o topo também podia causar dificuldades. Mas, para muitos, a beleza do lugar compensava.

Crédito, Mark Kolbe/Getty Images Legenda da foto, Uluru, o 'umbigo do mundo', em 2013

Uluru é um local sagrado para os aborígenes anangu, que são os guardiões da rocha. E eles queriam que os visitantes parassem de escalar por respeito às suas tradições.

Este desejo foi respaldado por unanimidade por uma petição do conselho do Parque Nacional Uluru-Kata Tjuta, que tomou a decisão de impedir as pessoas de pisar em Uluru em 2017.

25 de outubro de 2019 foi o último dia em que as pessoas foram autorizadas a escalar a rocha antes da proibição entrar em vigor. Longas filas de turistas se formaram.

Crédito, SAEED KHAN/Getty Images Legenda da foto, Para os aborígenes locais, o monólito vermelho de Uluru é um lugar sagrado

Na cultura anangu, Uluru é uma evidência de que os seres celestiais chegaram à Terra quando ainda não tinha forma nem vida. Eles viajaram por ela, criando espécies e formas vivas, como Uluru, ao longo do caminho.

Os visitantes ainda podem visitar o Parque Nacional Uluru-Kata Tjuta. Mas a rocha sagrada só pode ser observada, nunca pisada ou escalada.

Muitos turistas não perdem a oportunidade de tirar uma foto do ar.

Crédito, James D. Morgan/Getty Images Legenda da foto, Alguns aviões sobrevoam de perto o monólito de Uluru no Parque Nacional Uluru-Kata Tjuta

Sabia que a BBC está também no Telegram? Inscreva-se no canal.