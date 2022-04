Mudança climática: 'é agora ou nunca' para evitar catástrofe, diz novo relatório

Há 1 hora

Cientistas de um órgão da ONU anunciaram um novo plano para tentar deter a tempo as consequências devastadoras das mudanças climáticas.

Integrantes do Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC, na sigla em inglês) produziram um relatório que defendem cortes "rápidos, profundos e imediatos" nas emissões de dióxido de carbono (CO2).

As emissões globais de CO2 precisam começar a cair no máximo até 2025 para evitar os piores impactos no planeta.