Os cadernos de Charles Darwin que reapareceram misteriosamente 22 anos após sumiço

Há 27 minutos

Os pequenos blocos com capa de couro valem milhões de libras e incluem o esboço da "árvore da vida" do cientista.

Dentro, estavam os dois blocos, bem embrulhados em plástico filme. O pacote havia sido deixado no chão, em uma parte pública da biblioteca sem câmeras de circuito interno de segurança, do lado de fora do escritório de Gardner.

"Eu me pergunto onde eles estiveram. Não foram muito manuseados, claramente foram cuidados com zelo, onde quer que tenham estado", avalia.

As câmeras de segurança podem acabar fornecendo algumas pistas. Embora não houvesse câmeras no lugar onde a sacola de presentes foi deixada no mês passado, há câmeras do lado de fora do prédio monitorando a frente e os fundos da biblioteca, assim como as salas de leitura especializadas e os cofres internos.