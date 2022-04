O mototaxista que mudou de vida após encontrar e devolver US$ 50 mil

Embora pareça deslocado na turma do sexto ano, Emmanuel Tuloe não se incomoda com a diferença de idade

A história do que aconteceu com Emmanuel Tuloe, na Libéria, tem os ingredientes de uma lenda moderna.

O jovem de 19 anos, vestido com um uniforme escolar, com camisa azul e bermuda, se destaca em uma classe cheia de alunos pelo menos seis anos mais novos que ele.

Embora alguns o ridicularizassem pela honestidade - as pessoas zombavam dele dizendo que morreria pobre - o ato trouxe recompensas generosas, incluindo uma vaga no Ricks Institute, uma das escolas mais prestigiadas da Libéria.

O dono do dinheiro que o jovem encontrou também doou US$ 1.500 (R$ 6.900) em mercadorias.

De volta aos estudos

Emmanuel também gosta do sistema de internato, avaliando que "a vida no dormitório é boa porque é uma maneira de aprender a viver sozinho algum dia".

Olhando para o futuro, ele quer fazer faculdade de contabilidade "para se preparar para ajudar a orientar o bom uso do dinheiro do país".

"Como escola, não apenas nos beneficiamos recentemente de sua honestidade. Ele também é o goleiro substituto do time de futebol da escola", disse Bangbeor sobre seu aluno - um torcedor obstinado do Chelsea - que joga no time com alunos com idade mais próximas à dele.