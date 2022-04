A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Obesidade infantil: o que explica o aumento de peso das crianças brasileiras

Há 36 minutos

Uma pesquisa com dados de 2019 aponta um aumento preocupante nos índices de obesidade infantil no Brasil, mesmo antes da pandemia de covid-19 - período que parece ter intensificado o problema, por conta do maior isolamento das crianças e da piora em sua alimentação.