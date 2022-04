Will Smith é suspenso do Oscar por 10 anos após tapa em Chris Rock

Will Smith eu um tapa em Chris Rock durante a cerimônia do Oscar

Will Smith foi suspenso da festa do Oscar e de outros eventos da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos por 10 anos.

A decisão é uma punição pelo tapa que o ator deu no comediante Chris Rock no Oscar, em março deste ano.

O ator atacou Rock depois que o comediante fez uma piada com a cabeça raspada da companheira de Smith, Jada Smith, resultado da condição de queda de cabelo por alopecia.

Menos de uma hora depois, Will Smith recebeu o prêmio de melhor ator por seu papel em Rei Ricardo , longa em que ele interpreta o pai das estrelas do tênis Venus e Serena Williams.

Will Smith e Jada Pinkett Smith sorriem para as câmeras antes da cerimônia em Los Angeles

Em um comunicado, a academia disse que o Oscar foi "ofuscado pelo comportamento inaceitável e prejudicial que vimos Smith exibir no palco".

Sua renúncia significa que ele não poderá votar em futuras premiações do Oscar.

Mas os padrões de conduta estabelecidos pela academia de cinema continham várias opções disciplinares para Smith, como excluí-lo de futuras cerimônias do Oscar, revogar sua elegibilidade para prêmios ou recuperar seu Oscar recém-conquistado.

Na história do prêmio, apenas um Oscar foi retirado; um longa chamado Young Americans ganhou o prêmio de melhor documentário em 1969, mas foi considerado inelegível para o prêmio naquele ano.

No final do mês passado, a atriz Whoopi Goldberg - membro do conselho de administração da academia - previu que Smith enfrentaria "graves consequências", mas disse que "não vamos tirar esse Oscar dele".