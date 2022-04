Covido-19: estudo liga doença a risco maior de coágulo, trombose e embolia

A pesquisa também descobriu que pessoas com covid grave, especialmente aquelas que tiveram que ser hospitalizadas, e as infectadas durante a primeira onda tiveram maior risco de coágulos.

Para chegar a essas conclusões, os pesquisadores acompanharam o estado de saúde de mais de um milhão de pessoas que testaram positivo para covid entre fevereiro de 2020 e maio de 2021 na Suécia e as compararam com quatro milhões de pessoas da mesma idade e sexo.

De acordo com os autores da pesquisa, suas descobertas destacam a importância da vacinação.

As evidências

Comparando os riscos de coágulos sanguíneos após a covid-19 com o nível normal de risco, os cientistas dizem que:

O estudo argumenta que o aumento do risco de coágulos sanguíneos foi maior na primeira onda da pandemia, provavelmente porque os tratamentos melhoraram nos meses seguintes e os pacientes mais velhos começaram a ser vacinados na segunda onda.

Esse resultado era "esperado", segundo Inmaculada Roldán Rabadán, cardiologista do Grupo de Trombose Cardiovascular da Sociedade Espanhola de Cardiologia, em declarações ao portal Science Media Center Spain.

O risco de coágulo sanguíneo no pulmão em pessoas gravemente doentes com covid mostrou ser 290 vezes maior que o normal e sete vezes maior que o normal após covid leve.

'Bom motivo para se vacinar'

Coágulos sanguíneos também podem ocorrer mesmo após a vacinação, mas o risco é muito menor, de acordo com um estudo da Universidade de Oxford em agosto de 2021.

"Para pessoas não vacinadas, esse é um bom motivo para se vacinar: o risco [das doenças] é muito maior do que o risco das vacinas", diz Anne-Marie Fors Connolly, pesquisadora do Departamento de Microbiologia Clínica da Universidade de Umea, na Suécia, e principal autora do estudo.