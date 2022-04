Johnny Depp x Amber Heard: o novo capítulo de um dos divórcios mais ruidosos de Hollywood

Depois de perder a primeira rodada - um julgamento por difamação no Reino Unido - Depp, 58, está processando Heard, 35, e pedindo US$ 50 milhões em danos morais por um artigo que ela escreveu no The Washington Post no qual ela alegou ser vítima de violência doméstica.