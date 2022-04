Por que a intensidade dos orgasmos femininos depende do assoalho pélvico

Contrações recorrentes dos músculos perineais foram identificadas em todas as mulheres durante o orgasmo

Também não há discussão de que as mulheres têm o direito de sentir prazer sexual.

Por isso, especialistas em medicina sexual e sexólogos devem disseminar certezas sobre a base biológica do orgasmo feminino para todas as mulheres, não hipóteses ou opiniões pessoais.

O 'orgasmo vaginal' não existe

Um exemplo claro é encontrado no termo "orgasmo vaginal" ou "orgasmo ativado via vagina". Ambos são frequentemente usados ​​para se referir ao clímax obtido durante a penetração vaginal, sem estimulação direta do clitóris externo.