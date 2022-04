Por que médicos recomendam que medida da cintura seja menor que metade da altura

O que isso significa para você?

A informação fornecida indica que seu peso pode estar abaixo do normal Pode haver riscos de saúde associados a um IMC baixo, como anemia, osteoporose, um sistema imunológico fraco e problemas de fertilidade Esta não é uma ferramenta de diagnóstico médico, então não se assuste se não é o resultado que você esperava obter Se você está preocupado com seu peso, procure um médico

Seu peso está na faixa normal, o que é ótimo. Pesquisas mostram que ter um IMC normal pode reduzir as chances de apresentar problemas de saúde sérios, como diabetes tipo 2, doenças do coração, derrames e alguns tipos de câncer Mas nem todas pessoas com IMC nesta faixa estão livres dessas doenças.Outros fatores que podem aumentar os riscos dessas enfermidades são fumar, pressão e colesterol altos Se você é descendente de asiáticos há um risco maior de ter doenças do coração e diabetes mesmo com um IMC baixo e tamanho da cintura menor. Um IMC normal para você seria 18,5-23 Somos mais propensos a ganhar peso quando envelhecemos, então para manter um peso normal pode ser necessário fazer algumas mudanças na sua dieta ou em sua rotina de atividades com o passar dos anos

A informação fornecida indica que você está com sobrepeso As pesquisas indicam que ter um IMC acima do normal pode aumentar as chances de apresentar problemas de saúde sérios, como diabetes tipo 2, doenças do coração, derrames e alguns tipos de câncer Um IMC normal para uma pessoa da sua altura seria de 18,5-24,9. Se você é descendente de asiáticos há um risco maior de ter doenças do coração e diabetes mesmo com um IMC baixo e tamanho da cintura menor. Um IMC normal para você seria 18,5-23 Se você perder um pouco de peso e conseguir se manter assim, pode ser algo positivo. Para muitos, a melhor maneira de conseguir isso é mudando a dieta. O exercício também ajuda, mas precisa estar associado à uma mudança na alimentação. Pequenas mudanças de hábito como reduzir tamanhos das porções ou escolher lanchinhos mais saudáveis e bebidas menos calóricas podem te ajudar a perder peso ou a não engordar

A informação fornecida indica que você está obeso As pesquisas indicam que ter um IMC acima do normal pode aumentar as chances de apresentar problemas de saúde sérios, como diabetes tipo 2, doenças do coração, derrames e alguns tipos de câncer Um IMC normal para uma pessoa da sua altura seria de 18,5-24,9. Se você é descendente de asiáticos há um risco maior de ter doenças do coração e diabetes mesmo com um IMC baixo e tamanho da cintura menor. Um IMC normal para você seria 18,5-23 Se você perder um pouco de peso e conseguir se manter assim, pode ser algo positivo. Para muitos, a melhor maneira de conseguir isso é mudando a dieta. O exercício também ajuda, mas precisa estar associado à uma mudança na alimentação. Esta calculadora não é uma ferramenta de diagnóstico médico, então não se assuste se não obtve o resultado esperado. Se o seu peso está te preocupando, melhor falar com seu médico ou médica.