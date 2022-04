‘Fuhrer das Drogas’: o desconhecido vício de Hitler em anfetaminas e outros narcóticos

O autor, Norman Ohler, fala da relação de Hitler com as drogas, incluindo cocaína, heroína, morfina e, acima de tudo, os perigosos e altamente viciantes precursores psicoestimulantes das metanfetaminas.

Indústria próspera

As metanfetaminas que foram produzidas na Alemanha nazista são as precursoras da perigosa e viciante metanfetamina Chrystal, ou metanfetamina cristal

"Ele disse: 'Posso dar-lhe injeções de vitaminas com as quais você se sentirá bem imediatamente e com as quais você nunca terá um resfriado. Hitler, portanto, vivia de injeções de vitaminas e glicose.'