Como funcionam os mísseis hipersônicos e por que são uma ameaça, segundo engenheiro

Há 23 minutos

A Rússia usou um míssil hipersônico contra um depósito de armas ucraniano na parte ocidental do país em 18 de março de 2022.

No entanto, os mísseis hipersônicos de última geração que a Rússia, a China e os EUA estão desenvolvendo representam uma ameaça significativa à segurança nacional e global.

Um segundo desafio importante decorre do fato de operarem em uma região da atmosfera diferente de outras ameaças existentes.

As novas armas hipersônicas voam muito mais alto do que os mísseis subsônicos mais lentos, mas muito mais baixo do que os mísseis balísticos intercontinentais.