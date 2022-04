As novas pistas sobre surto misterioso de hepatite que levou crianças a transplante de fígado

Há 1 hora

Segundo OMS, investigações estão em andamento para determinar agente causador; maioria das notificações está na Europa, principalmente no Reino Unido

A Organização Mundial da Saúde (OMS) confirmou no domingo (24/4) pelo menos 169 casos de hepatite aguda de origem desconhecida.

A maioria das notificações está na Europa e envolve bebês, crianças e adolescentes entre um mês a 16 anos. Do total, 17 (aproximadamente 10%) necessitaram de transplante de fígado e até o momento uma morte foi registrada.

Segundo a OMS, foram notificados 114 casos no Reino Unido, 13 na Espanha, 12 em Israel, nove nos EUA, seis na Dinamarca, pelo menos cinco na Irlanda, quatro na Holanda, dois na Noruega, dois na França, um na Romênia e um na Bélgica.

Desde que os primeiros casos foram notificados no Reino Unido no início deste mês, houve "registros de hepatite aguda de origem desconhecida em crianças pequenas" em outros países, disse a OMS.

Casos

De acordo com a OMS, os casos identificados apresentaram hepatite aguda (inflamação do fígado), "com enzimas hepáticas acentuadamente elevadas".