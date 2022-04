Brasil está entre países com mais universidades em ranking de impacto global; veja quais

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Ranking inclui 1.406 instituições de ensino superior

O Brasil está entre os 10 países com mais universidades presentes no ranking de impacto global elaborado pela publicação britânica Times Higher Education (THE), divulgado nesta quarta (27/04) no encontro de Inovação e Impacto em Estocolmo, na Suécia. São 48 instituições brasileiras na lista, que mede o comprometimento das universidades com a sustentabilidade.

A universidade mais bem colocada é a USP (Universidade de São Paulo), que é a única brasileira entre as 100 primeiras do ranking. Ela divide o 62º lugar com a Universidade College Cork, da Irlanda. A USP, no entanto, caiu de posição - no ano passado estava em 48º lugar.

A Unicamp (Universidade de Campinas) está entre as posições 101 e 200. A UnB (Universidade de Brasília) e a Unesp (Universidade Estadual de São Paulo) estão entre as posições 201 e 300.

A THE faz diversos rankings sobre educação superior desde 2004. Tradicionalmente, as listas classificam as universidades internacionais por reputação ou conforme seu ambiente de aprendizado, quantidade de pesquisas, citações recebidas e transferência de tecnologia no ambiente universitário.

No entanto, diferentemente das classificações tradicionais, o ranking de impacto global da THE mede a contribuição das instituições para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (Organização das Nações Unidas). Isso é feito através da avaliação do comprometimento das universidades com a sustentabilidade em quatro áreas amplas: pesquisa, gestão de recursos, alcance e ensino.

Crédito, Marcos Santos/USP Imagens Legenda da foto, USP ficou em 5 lugar no critério de energia limpa e acessível

Dentro dessas áreas amplas as universidades foram avaliadas em cada um dos 17 objetivos da ONU - como erradicação da fome e da pobreza, igualdade de gênero, paz e justiça, entre outros.

Em um dos critérios - energia limpa e acessível - a USP ficou em 5º lugar no mundo. A Universidade de Fudan, na China, ficou em primeiro neste critério, que avalia o quanto a instituição contribui para pesquisa em energia, seu uso e políticas de energia e seu comprometimento com a eficiência energética.

O primeiro lugar no ranking geral ficou com a Universidade Ocidental de Sidney, na Austrália. O Reino Unido foi destaque no ranking pelo segundo ano consecutivo: foi o país que teve mais universidades (20) entre as 100 primeiras, seguido pela Austrália (17) e pelo Canadá (16).

Foram avaliadas 1.5024 universidades de 110 países/regiões do mundo, mas o ranking geral inclui 1.406 instituições. Os dados foram coletados com as próprias universidades e com a Elsevier, uma empresa especializada em conteúdo científico, técnico e médico.

A informações são referentes ao ano de 2020 - em alguns casos os dados são de 2019 por causa de disrupções geradas pela pandemia de covid.

Crédito, Antonio Scarpinetti/SEC Unicamp Legenda da foto, Cerimônia de formatura na Unicamp, que ficou entre as posições 101 e 200 no ranking

Os objetivos da ONU

Os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, segundo a entidade, são "um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade".

Segundo a entidade, o programa é "ambicioso" e aborda "várias dimensões do desenvolvimento sustentável (sócio, económico, ambiental)"

São 17 objetivos para serem alcançados até 2030, cada um com seus próprios critérios de avaliação e metodologias de implementação:

Erradicação da pobreza

Fome zero e agricultura sustentável

Saúde e bem-estar

Educação de qualidade

Igualdade de gênero

Água potável e saneamento

Energia limpa e acessível

Trabalho decente e crescimento econômico

Indústria, inovação e infraestrutura

Redução das desigualdades

Cidades e comunidades sustentáveis

Consumo e produção responsáveis

Ação contra a mudança global do clima

Vida na água

Vida terrestre

Paz, Justiça e Instituições eficazes

Parcerias e meios de implementação

Crédito, ONU Legenda da foto, A ONU tem 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

