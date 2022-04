A curiosa foto de vendedor de kebab que ganhou prêmio internacional

Crédito, Debdatta Chakraborty

Uma foto de um vendedor de comida de rua trabalhando em um forno coberto de fumaça ganhou um importante prêmio de fotografia de alimentos.

A fotógrafa Debdatta Chakraborty foi a vencedora geral do Pink Lady Food Photographer of the Year 2022 por uma imagem intitulada Kebabiyana, que foi tirada em Srinagar, na Caxemira administrada pela Índia.

A fotógrafa indiana tirou a foto em uma rua movimentada à noite, enquanto os vendedores acendiam fornos de carvão para preparar kebabs de wazwan (prato típico da culinária da Caxemira) e outras comidas de rua.

"No mundo de hoje, mais do que nunca, sentimos a necessidade de conforto, de amor", diz a fundadora e diretora do prêmio Caroline Kenyon.

"Há muito para nos confortar aqui — o abraço ondulante belamente captado da fumaça, a luz dourada, a expressão do homem enquanto ele prepara a comida para compartilhar. Faíscas voam dos espetos e quase sentimos o cheiro do torrado. Imaginamos o aroma quente e delicioso. Esta imagem suave, mas poderosa, nutre nossa alma."

Milhares de inscrições foram enviadas de mais de 60 países em todo o mundo. Os vencedores foram anunciados em um evento transmitido ao vivo pela internet.

Confira alguns dos vencedores das categorias da competição, com descrições dos fotógrafos.

Prêmio Champagne Taittinger de Comida para Celebração: Habilidade Tradicional, de Chen Ying, China

Crédito, Chen Ying Legenda da foto, "Foto feita em uma pequena fazenda na vila de Qianlian, condado de Xiangyou, cidade de Putian, província de Fujian. Uma família se reúne para fazer bolinhos recheados de arroz e feijão. Eles usam um selo de madeira para carimbar as palavras 'fortuna' ou 'felicidade' na massa vermelha e cozinham os bolinhos no vapor em uma grande panela. Essa tradição significa que o Ano Novo será recebido com reencontro e o próximo ano será próspero."

Comida na mesa: Preparando o Ritz, de John Carey, Reino Unido

Crédito, John Carey Legenda da foto, "O teatro de mesa Arts de la Table é uma grande parte da experiência do restaurante The Ritz"

Prêmio Fujifilm de Inovação: Central Park, de Yuliy Vasilev, na Bulgária

Crédito, Yuliy Vasilev Legenda da foto, "A imagem faz parte do meu projeto chamado Foodtopia - um mundo em miniatura criado com comidas."

O Prêmio Claire Aho para Fotógrafas: À mesa, de Marguerite Oelofse, da África do Sul

Crédito, Marguerite Oelofse Legenda da foto, "Celebrando a herança africana, com um toque de inspiração do artista francês pós-impressionista Henri Matisse. A estética do pintor em minha fotografia cria uma sensação tridimensional usando cores, formas e texturas fortes. Esses elementos são nativos de nossa cultura sul-africana. À mesa é uma celebração dos frutos da nossa liberdade."

No telefone: Secagem de peixes, de Kasia Ciesielska-Faber, do Reino Unido

Crédito, Kasia Ciesielska-Faber Legenda da foto, "No arquipélago de Lofoten, na Noruega, as prateleiras com peixe tornaram-se parte da paisagem. O peixe é conservado secando em grandes cavaletes sem sal ou fumo, pois as temperaturas são pouco abaixo de zero. O clima é perfeito para a produção de peixe ao ar livre. "

Política da Alimentação: Onde os Sonhos Voam, de K M Asad, em Bangladesh

Crédito, K M Asad Legenda da foto, "Uma garotinha coleta água com sua irmã mais velha na favela Chad Uddan em Dhaka, em Bangladesh, em setembro de 2021."

Prêmio Food Stylist: Torta Vegetariana de Verão, de Carolin Strothe, da Alemanha

Crédito, Carolin Strothe Legenda da foto, "Celebrando o verão com esta espetacular torta de legumes coberta com mussarela de búfala, queijo feta, tomates, vagens de ervilha, cebolinha e flores de milho."

Jovens (até 10 anos): Processando Peixe, de Rupkotha Roy Barai, em Bangladesh

Crédito, Rupkotha Roy Barai Legenda da foto, "Essa mulher da aldeia está processando o peixe cru que é coletado localmente."

Prêmio Errazuriz de Fotógrafo de Vinhos do Ano, Vencedor geral: Coletando Podas em Corton Hill, de Jon Wyand, no Reino Unido

Crédito, Jon Wyand Legenda da foto, "Podas de inverno colhidas nos vinhedos de Corton Hill, na Borgonha."

One Vision Imaging Cream of the Crop: Campo de Cenoura Eterno, de Paolo Grinza e Silvia Vaulà, da Itália

Crédito, Paolo Grinza and Silvia Vaulà Legenda da foto, "Esta imagem faz parte de uma série fotográfica baseada no conceito de 'mãos à obra'. Desenvolvido para o restaurante Etiko Bistrot (Turim, Itália) em nome da Plastikwombat - Photography Art and Concept."

Pink Lady Food Fotógrafo do Ano (South East Asia): Anchovy Catching, de Thien Nguyen Ngoc, do Vietnã

Crédito, Thien Nguyen Ngoc Legenda da foto, "A luz suave do novo dia ilumina a fumaça do motor do barco de pesca e a forma das redes verdes que se movem sob a superfície da água quando os pescadores locais puxam suas redes. Muitas famílias de pescadores ao longo da costa da província de Phu Yen seguirão as correntes costeiras para apanhar anchovas. A anchova salgada é o ingrediente cru mais importante usado para criar o molho de peixe tradicional - o espírito da cozinha vietnamita."

Todas as fotografias são cortesia do Pink Lady Food Photographer of the Year 2022. Uma exposição dos finalistas será realizada na The Royal Photographic Society, em Bristol, de 20 de novembro a 12 de dezembro de 2022.

