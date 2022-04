Qual a expectativa de vida de 19 raças de cães

Há 32 minutos

Expectativa de vida dos cachorros (em anos)

Justine Shotton, presidente da British Veterinary Association, comentou: "Estas tabelas de vida oferecem uma visão importante sobre a expectativa de vida das raças de cães populares no Reino Unido e serão uma ferramenta útil para veterinários e donos de animais de estimação na avaliação do bem-estar dos cães."

"Uma descoberta preocupante é a menor expectativa de vida para as raças de rosto achatado. Embora o estudo não prove uma ligação direta entre os potenciais problemas de bem-estar dessas raças e a menor duração da vida, as descobertas servem como um novo lembrete para que os futuros donos escolham uma raça baseada na saúde, não na aparência."

O'Neill concorda com a visão de Shotton sobre raças de focinho achatado, mas acrescenta que as expectativas de vida muito baixas para o buldogue francês em particular provavelmente são influenciadas em algum grau pelo rápido aumento de sua popularidade no país. Como os números dispararam na população da raça no Reino Unido, ainda é difícil avaliar sua longevidade de forma realista.