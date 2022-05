Madeleine McCann: é 'essencial' descobrir verdade 15 anos depois, dizem pais

Para eles, é "essencial" esclarecer o que ocorreu com a menina inglesa, que sumiu em Portugal durante as férias da família.

Na véspera do 15º ano do desaparecimento, Kate e Gerry escreveram em uma postagem no Facebook que esse ano "não é mais duro do que outros, mas tampouco é mais fácil".