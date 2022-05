Como um busto romano de valor inestimável acabou em loja de segunda mão do Texas

Há 1 hora

O antigo busto romano sendo levado para casa no banco do passageiro por Laura

Em 2018, a americana Laura Young comprou um busto romano na Goodwill, uma loja de segunda mão na cidade texana de Austin, por apenas US$ 35 (R$ 175). Ela fotografou o objeto amarrado no banco do passageiro de seu carro.