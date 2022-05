'Meu corpo não pode continuar': a comovente despedida de apresentadora com câncer terminal

Da BBC News

Há 28 minutos

Legenda da foto, Deborah James é apresentadora do podcast You, Me and the Big C, da BBC, que discute a vida de pessoas com câncer

Uma apresentadora de podcast no Reino Unido fez uma comovente despedida no Instagram, depois de seis anos em tratamento de câncer de intestino.

"Meu corpo simplesmente não pode mais continuar", disse Deborah James em um post na rede social, ao falar que não sabe quanto tempo de vida lhe resta.

Deborah James é apresentadora do podcast You, Me and the Big C, da BBC, que discute a vida de pessoas com câncer. Ela disse que os últimos seis meses foram "de partir o coração", mas que ela está "cercada de amor".

James foi diagnosticada em 2016 e fez diversas postagens sobre seu tratamento para seus mais de 300 mil seguidores no Instagram.

Em dezembro, ela refletiu sobre os cinco anos que se passaram desde o diagnóstico do câncer incurável: "Tenho plena consciência de que não deveria estar viva para escrever isso hoje".

Mas em um novo post no Instagram, na segunda-feira (10/5), ela disse que postava "a mensagem que nunca quis escrever".

James disse que seu câncer não estava mais sendo combatido no tratamento e, em vez disso, o foco estava em garantir que ela não sentisse dor — permitindo que ela passasse tempo com sua "família incrível", que estava ao seu redor.

"Ninguém sabe quanto tempo me resta, mas não sou capaz de andar, estou dormindo a maior parte dos dias, e a maioria das coisas que eu dava como certas são sonhos distantes", disse ela.

"Eu sei que buscamos todas as possibilidades. Mas mesmo com todos os tratamentos inovadores contra o câncer no mundo ou mesmo se houver uma nova descoberta mágica, meu corpo simplesmente não consegue mais continuar."

Ela disse que será criado o fundo Bowelbabe — batizado com o nome da conta dela no Instagram — para financiar pesquisas sobre medicina personalizada para pacientes com câncer e para apoiar campanhas de conscientização sobre o câncer de intestino.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, "Mesmo com todos os tratamentos inovadores contra o câncer no mundo ou mesmo se houver uma nova descoberta mágica, meu corpo simplesmente não consegue mais continuar", disse a apresentadora

James começou a apresentar o podcast You, Me and the Big C com em 2018, com o programa recebendo elogios por sua discussão franca sobre o câncer.

Rachel Bland, outra apresentadora, morreu aos 40 anos, seis meses após o lançamento do programa. Ela havia sido diagnosticada com câncer de mama dois anos antes.

Em seu post no Instagram, James disse: "Agora, para mim, a meta é levar um dia de cada vez, passo a passo, e ser grata por outro nascer do sol."

"Toda a minha família está ao meu redor e vamos dançar juntos, tomando sol e rindo (eu vou chorar!!) em todos os momentos possíveis!"

Ela agradeceu a seus seguidores online por "desempenhar sua parte na minha jornada", antes de se despedir com as palavras: "Sem arrependimentos. Aproveite a vida".

