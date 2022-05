O que é 'exercício excêntrico', uma das formas mais rápidas de ganhar força

Fiz algo hoje que normalmente não faço. Quando saio para correr, costumo subir uma colina correndo, mas hoje subi caminhando. No entanto, desci correndo. E isso porque, por mais ilógico que pareça, correr ladeira abaixo é provavelmente melhor para mim do que correr ladeira acima.

O que eu fiz é conhecido como exercício excêntrico e, apesar do nome, não tem nada de estranho.

O que é fascinante é que, embora pareça mais fácil descer do que subir, o exercício excêntrico desempenha um papel importante em diversos aspectos da saúde, incluindo reparação e crescimento muscular, flexibilidade e densidade óssea.

Pode te surpreender (certamente me surpreendeu), mas a parte fácil, aquela em que você está descendo, é na verdade uma das maneiras mais rápidas de ficar mais forte.

E não é só correr em declive, é qualquer exercício em que você alongue os músculos sob resistência, como ao baixar os halteres depois de levantá-los. Quando você levanta um peso, está contraindo os músculos do braço (isso é exercício concêntrico); ao baixá-los, os músculos se alongam.

Estender os músculos é, em muitos aspectos, a parte mais eficaz do exercício.

Feitos corretamente, os exercícios excêntricos podem oferecer alguns benefícios realmente significativos — desde te manter em forma até ajudar seu corpo a queimar mais calorias quando você terminar do que um treino aparentemente mais difícil.

Quer tentar?

Tudo o que você precisa fazer é sentar em uma cadeira, só que bem devagar: levando de 3 a 5 segundos. Em seguida, fique de pé sobre ambas as pernas.

Os estudos

Em um dos meus estudos favoritos, os participantes foram convidados a subir ou descer as escadas de um prédio de 10 andares duas vezes por semana e usar o elevador na outra direção.

O resultado foi particularmente surpreendente, já que o coração não precisa trabalhar tão duro quando você desce as escadas quanto ao subir.

Aqueles que desceram as escadas também apresentaram uma melhora maior na sensibilidade à insulina e nos níveis de gordura no sangue.

No estudo das escadas, o grupo que desceu observou uma melhora maior na função muscular e na densidade óssea do que o grupo que subiu.

E, incrivelmente, aqueles que desceram as escadas aumentaram em 34% sua força muscular, mais que o dobro do grupo que subiu.

Este resultado é semelhante ao de um estudo randomizado controlado de 2019, que comparou idosos que faziam exercícios tradicionais com um grupo que praticava exercícios excêntricos. A pesquisa mostrou que o grupo "excêntrico" apresentou uma melhora de 38% na força das pernas, enquanto no grupo de exercícios tradicionais, o ganho foi de 8%.

Por algum motivo, a parte do exercício que parece mais fácil tem, na verdade, um impacto benéfico maior como um todo... mas por que isso acontece?

É hora de consultar um especialista na ciência por trás dos exercícios excêntricos, Tony Kaye, professor de biomecânica da Universidade de Northampton, no Reino Unido.

Em primeiro lugar, porque é mais fácil de fazer. É muito mais difícil subir do que descer ladeiras e, no entanto, estamos movendo a mesma quantidade de massa, que é nosso corpo.

É uma matemática simples que eu explico com números fictícios: digamos que estamos levantando 100 quilos em um agachamento.

É absolutamente fascinante que parte do benefício do exercício seja o dano que ele provoca: ele causa microrrasgos, e é a recuperação que o torna mais forte.

Correto. Embora nos deixe mais saudáveis, mais em forma, etc., o exercício em si gera danos microscópicos que estimulam as respostas hormonais e, com a nutrição, o descanso e o sono durante os dias que se seguem, você reconstrói esses músculos num nível mais alto e mais forte.