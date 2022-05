Por que bitcoin perdeu metade do seu valor em 6 meses: resumo

Há 34 minutos

O bitcoin, a principal criptomoeda, caiu de uma alta histórica próxima a US$ 68 mil por bitcoin em novembro de 2021 para US$ 33 mil agora. E na esteira, todas as demais criptomoedas também caíram bastante. A BBC News Brasil resume aqui o que está acontecendo com as criptomoedas. Clique nos links para se aprofundar em cada tema.